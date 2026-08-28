Paderborn, 20 Eylül 2026 Pazar günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç, iki takımın en üst ligde Mayıs 2020'den bu yana ilk karşılaşması olacak. O tarihte taraflar Paderborn'da 1-1 berabere kalmıştı. Hoffenheim, geçmişteki son beş resmi maçta aldığı üç galibiyetle genel ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor.

GOAL, Paderborn ile Hoffenheim arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Paderborn - Hoffenheim Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn - Hoffenheim maçı, Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 4 20 Eyl 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Paderborn - Hoffenheim Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak Paderborn - Hoffenheim Bundesliga maçı için bilet satın almak adına birkaç temel seçeneğiniz bulunuyor:

Resmi kulüp satış kanalları

SC Paderborn 07 Resmi Bilet Mağazası: Ev sahibi kulüp olarak Paderborn, ana birincil bilet satışlarını yürütüyor. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri ilk önceliğe sahip olurken, koltuk kalması halinde daha sonra resmi bilet portalı üzerinden genel satış yapılıyor.

TSG 1899 Hoffenheim Resmi Bilet Mağazası: Deplasman tribününde oturmak isteyen bir taraftarsanız, bilet kontenjanları Hoffenheim'ın kayıtlı taraftarları ve üyeleri için resmi bilet kanalı üzerinden yönetiliyor.

İkincil bilet platformları ve yeniden satış

Resmi yeniden satış platformları: Her iki kulüp de maça gidemeyen kombine sahiplerinin koltuklarını güvenli şekilde nominal bedel üzerinden yeniden satabildiği resmi bilet değişim platformlarını (Zweitmarkt) işletiyor.

Üçüncü taraf bilet pazar yerleri: Resmi kontenjanların tükenmesi halinde, biletler sık sık StubHub gibi ikincil bilet karşılaştırma ve pazar yeri platformlarında bulunabiliyor. İkincil platformlardaki fiyatlar talebe göre değişebilir.

Paderborn - Hoffenheim Bundesliga biletleri ne kadar?

Home Deluxe Arena'daki SC Paderborn 07 iç saha maçları için resmi bilet fiyatları, koltuğun konumuna, kategoriye ve satın alımın kulübün birincil kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı yapıldığına göre değişiyor:

Resmi nominal fiyatlar (SC Paderborn gişesi)

Ayakta izleme alanı (Stehplatz): 14,50 € ile 16,50 € arası

Oturmalı biletler (Sitzplatz - standarttan premiuma): 29,00 € ile 39,00 € arası

Deplasman bölümü (Hoffenheim taraftarları): Ayakta izleme için yaklaşık 14,50 € ile 19,00 € arası, oturmalı deplasman blokları için ise 48,00 €'ya kadar.

İkincil ve yeniden satış piyasası fiyatları

Genel giriş / giriş seviyesi: StubHub gibi yeniden satış platformları ve ikincil pazar yerlerinde, standart genel oturma düzeni için bilet fiyatları talebe bağlı olarak genellikle 40,00 € ile 49,00 € civarında başlıyor.

Yüksek talep gören / merkezi koltuklar: Orta sahaya daha yakın koltuklar veya ikincil değişim platformlarındaki yüksek talep gören kategoriler, anlık müsaitliğe bağlı olarak çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Paderborn - Hoffenheim Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Paderborn - Hoffenheim form durumu

Paderborn, bu Bundesliga açılış maçına bu yaz hanesinde tek bir resmi sonuçla giriyor. 23 Ağustos'ta DFB-Pokal'da 1. FC Phoenix Luebeck'i 4-2 mağlup ettiler. Bu, Werder Bremen'e karşı ikisi de 2-2 biten iki beraberliğin ve hazırlık döneminde Osnabrueck'e karşı alınan 2-0'lık galibiyetin de yer aldığı serideki tek galibiyetleri oldu. Tek yenilgileri ise temmuz sonlarında Magdeburg karşısında aldıkları 0-2'lik mağlubiyetti. Paderborn son beş maçında sekiz gol atarken altı gol yedi.

Hoffenheim ise son beş maçında üç galibiyet alarak geliyor. Son sonuçları, 22 Ağustos'ta Erzgebirge Aue karşısında DFB-Pokal'da alınan 4-0'lık galibiyetti. Ondan önce hazırlık maçında Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kalmışlardı. Bir önceki gün ise aynı rakibe 3-0 kaybettiler. Daha önceki hazırlık dönemi sonuçları arasında Karlsruher SC karşısında 3-0'lık galibiyet ve Holstein Kiel'e karşı 3-1'lik zafer de vardı. Hoffenheim bu beş maçta 12 gol attı ve altı gol yedi.

Paderborn - Hoffenheim: Son ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 23 Mayıs 2020'de Bundesliga'da oynandı ve Paderborn ile Hoffenheim, Home Deluxe Arena'da 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Hoffenheim, Kasım 2019'da Sinsheim'da Paderborn'u 3-0 mağlup etmişti. Taraflar arasında kayıtlara geçen beş karşılaşmanın genelinde Hoffenheim üç galibiyet aldı; bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Beş maçın tamamı Bundesliga veya 2. Bundesliga'da oynandı.

Paderborn - Hoffenheim puan durumu

Güncel Bundesliga puan tablosunda Paderborn 13. sırada yer alırken Hoffenheim 11. basamakta bulunuyor.