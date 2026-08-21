Paderborn, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da Freiburg'u konuk edecek.

Freiburg, Konferans Ligi elemelerinde Motherwell deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından maça formda geliyor. Paderborn ise kısa süre önce sezon öncesi hazırlık maçında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı. İki takım arasındaki son resmi maçı Kasım 2023'te DFB-Pokal'da deplasmanda 3-1 kazanan taraf Paderborn olmuştu.

Bırakın GOAL Paderborn - Freiburg biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Paderborn - Freiburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn - Freiburg maçı, Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak ve başlangıç düdüğü Bundesliga'nın açılış haftasında çalacak.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Paderborn - Freiburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Home Deluxe Arena'da oynanacak Paderborn - Freiburg Bundesliga maçı için bilet satın almak adına şu adımları izleyin:

1. Resmi birincil satış

SC Paderborn Bilet Mağazası: Doğrudan SC Paderborn'un resmi çevrim içi bilet portalı üzerinden satın alın. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, genel satıştan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.

Resmi Bilet Devir Platformu (Zweitmarkt): Normal biletler tükenirse, biletleme platformundaki Paderborn'un resmi ikincil devir kanalını kontrol ederek nominal değer üzerinden yeniden satışa çıkan biletleri inceleyin.

2. Deplasman taraftarı bölümü

SC Freiburg taraftarları: Deplasman tribünü biletleri, yalnızca kayıtlı üyeler ve kombine sahipleri için SC Freiburg'un resmi kulüp bilet portalı üzerinden dağıtılır.

3. İkincil pazar yerleri

Resmi kanallarda bilet kalmaması halinde, StubHub gibi bilet toplayıcı platformlarda ikincil seçenekler bulunabilir.

Paderborn - Freiburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Paderborn maçlarının bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

Resmi gişe fiyatları (nominal değer)

Doğrudan resmi kulüp kanalları üzerinden satın alındığında, Home Deluxe Arena'daki standart bilet fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alır:

Ayakta izleme bölümleri (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €

Oturmalı bölümler (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

İkincil yeniden satış platformları

Resmi kontenjanların tükenmesi halinde, ikincil karşılaştırma veya yeniden satış pazar yerlerinde listelenen biletler (StubHub ya da bilet toplama platformları gibi) gerçek zamanlı piyasa talebini yansıtır ve koltuk konumuna göre değişir:

Ayakta / bütçe kategorisi koltuklar: Yaklaşık 77 $ - 86 $ (70 € - 80 €) seviyesinden başlar

Standart oturmalı kategori: Genellikle 145 $ - 216 $ (135 € - 200 €) arasında değişir

Paderborn - Freiburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Paderborn - Freiburg form durumu

Paderborn'un son beş maçı da sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarıydı. Bu maçlarda iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldılar. Son maçlarında 8 Ağustos'ta Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldılar ve aynı gün oynanan ikinci karşılaşmada da aynı sonucu tekrarladılar. Paderborn, sezon öncesinin daha erken bölümünde Osnabrueck'i 2-0 yendikten sonra Magdeburg'a 0-2 kaybetti. Yaz programına ise Fagiano Okayama FC karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başladı.

Freiburg ise son beş maçının dördünü kazanarak geliyor ve buna resmi maçlar da dahil. Son sonuçları, 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Motherwell deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyet oldu. Ayrıca 15 Ağustos'ta bir hazırlık maçında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ettiler ve 8 Ağustos'ta arka arkaya oynanan iki sezon öncesi maçta Strasbourg karşısında iki kez 2-0 kazandılar. Bu süreçteki tek yenilgileri 31 Temmuz'da Greuther Fuerth karşısında aldıkları 0-3'lük mağlubiyetti. Freiburg, son beş maçında toplam 10 gol atıp 4 gol yedi.

Paderborn - Freiburg: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Kasım 2023'te DFB-Pokal'da oynandı ve Paderborn deplasmanda Freiburg'u 3-1 yendi. Kayda geçen son beş karşılaşmada Paderborn üç, Freiburg ise iki galibiyet aldı. Özellikle Bundesliga'da ise Paderborn, Ocak 2020'de Freiburg deplasmanında 2-0 kazandı; Freiburg da Ağustos 2019'da Paderborn deplasmanında 3-1 galip geldi.

Paderborn - Freiburg puan durumu

Güncel Bundesliga puan durumunda Paderborn 13. sırada, Freiburg ise 9. basamakta yer alıyor.