Manchester City'nin unutulmaz ismi, Chelsea'ye imza atan dünyaca ünlü yıldızın kulüp için efsane statüsünde olmadığını söyledi.

Manchester City'nin eski kaptanı Pablo Zabaleta, takımdan ayrılarak Chelsea'ye transfer olan İngiliz oyuncu Raheem Sterling'in bir kulüp efsanesi olmadığını söyledi. Sterling'in Manchester City forması giydiği dönemde harika başarılara imza attığının altını çizen Arjantinli futbol adamı, Sky Sports'a verdiği demeçte Sterling'in buna rağmen kulübün ikonik isimlerinden olmadığını belirtti.

Ne söylendi?

"Efsane kelimesinin futbola biraz fazla kullanıldığını düşünüyorum. Sterling'in kulüp için harika bir iş çıkardığı doğru. Çok genç yaşta katıldı ve yedi yıl boyunca kesinlikle mükemmeldi ama efsane dendiğinde benim aklıma gelen isimler Sergio Agüero, David Silva ve Vincent Kompany. Bu adamlar gerçekten farklı bir seviyeydi. Bu yüzden de stadyumun dışında heykelleri var."

Sterling Manchester City'de ne yaptı?

Manchester City'ye 2015'te Liverpool'dan transfer edilen Sterling, kendi jenerasyonunun en iyi hücum oyuncularından biri. Premier Lig'de dört kez şampiyonluk yaşayan Pep Guardiola ile birlikte kariyerinin zirvesine çıkan Sterlin, takımının 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında da önemli rol oynamıştı. Milli takımın da vazgeçilmez isimlerinden olan Sterling, Erling Haaland ve Julian Alvarez transferleri sonrasında gözden çıkartılmıştı.

Manchester City'de geçirdiği dokuz sezonda kulüp adına 328 maça çıkan Zabaleta istikrarlı performansıyla kulüp tarihine adını yazdırmıştı. City'de kaptanlık bandını da takan Zabaleta, profesyonel futbolculuk kariyerine 2019-2020 sezonunda West Ham United formasıyla nokta koymuştu. Zabaleta Avrupa'da bir dönem de Espanyol forması giymişti.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla okuma