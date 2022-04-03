Pablo Torre: Barcelona'nın son genç transferi bir sonraki Pedri olabilir mi?

Barcelona'nın yeniden yapılanması Xavi yönetiminde devam ederken, kulüp taraftarlarının önümüzdeki 10 ila 15 yıl boyunca Camp Nou'da onu potansiyel bir saha lideri olarak gördüklerine şüphe yok.

Pedri, İspanya dışında nispeten bilinmeyen bir kişiden, sadece 18 ay içinde dünya futbolunun en iyi orta saha yeteneği olarak kabul edilmeye başladı. Euro 2020 Turnuvanın Genç Oyuncusu ödülünü ve Golden Boy kazandı.

Henüz 19 yaşında olan Pedri'nin yükselişi, Barca'nın oyun stiline girme kolaylığı La Masia'dan gelmiyor aslında. Pedri, Las Palmas'ta parladı.

Alt liglerden öne çıkan genç bir oyuncuyu seçmedeki başarıları göz önüne alındığında, Barça'nın şimdi ikinci kez altın vuruş yapmak istemesi belki de sürpriz olmamalı.

4 Mart'ta Katalanların, Racing Santander orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi 5 milyon karşılığında satın aldıkları açıklandı. Bu, başlangıçta Pedri için ödedikleri ücretin aynısı.

Torre Catalunya'da geçirdiği süre boyunca belirli hedeflere ulaşırsa 20 milyon € daha ödenebilir, ancak ilk ücret bile daha önce üçüncü lig futbolu oynamış bir oyuncu için biraz dikkat çekici.

Bununla birlikte, 2021-22'de Racing için toplam 15 lig golü ve asiste katkıda bulunan Torre'nin halihazırda bu seviye için çok iyi olduğu mevcut sezon boyunca açıkça ortaya çıktı.

Torre'ye geçen sezon Racing'de ilk şansı veren Aritz Solabarrieta, GOAL'e “Bazı oyuncularla belirli süreçleri ilerletmek hakkında konuştuğumuzda, Pablo o oyunculardan biri” dedi.

"Futbolda bu yıl attığı adım çok büyük oldu. Geçen yıl zaten öne çıktı ama bu yıl bir adım daha attı.

"Fiziksel olarak daha güçlü görünüyor. Hala çok genç ama sahip olduğu evrim harika."

Bu evrim sadece Barcelona tarafından değil, aynı zamanda Torre'nin imzasını güvence altına almak için Clasico rakipleriyle sıkı bir şekilde mücadele eden Real Madrid tarafından da fark edildi.

Real Sociedad ve Wolves, Barça 100 milyon € serbest kalma maddesi içeren dört yıllık bir sözleşme vermeden önce, Torre'nin gelişimini yakından izliyorlardı.

❗️[ÚLTIMA HORA]



✍️ Acuerdo para la incorporación de Pablo Torre



📝 Todos los detalles 👉https://t.co/SWsTPBRK8V 👈#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/eIe9eyeoCW — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) March 4, 2022

Peki Torre'yi bu kadar özel bir yetenek yapan nedir?

2015 yılında Racing'e katıldıktan sonra, oyun zekası, top üzerindeki sakinliği ve duran top yeteneği ile antrenörleri etkileyerek çeşitli yaş gruplarında yol kat etti.

Bu, onu Ekim 2020'de A takıma yükselten ve genç hücumcunun ilk profesyonel futbol sezonu boyunca dört gol ve beş asist yapmasını sağlayan Solabarrieta'nın dikkatini çekti.

Solabarrieta, "Topun kontrolünü ele geçirme, sakin paslar yapma yeteneğine sahip ve oyun hakkında harika bir vizyonu var," diye açıklıyor. "Ama bir de kale önündeki yeteneği var.

"Geçen yıl ceza sahasına daha sık gelmesini istedik ve şimdi yapıyor. Çok iyi bir şutu var ve o zaten belirlenmiş duran topçu.

"Sahip olduğu araçlar ve silahlar artıyor ve bu onu diğerlerinden farklı kılıyor. 19 yaşında ve çok büyüyor, oyununa daha fazla repertuar katıyor."

Torre, Barcelona'da bir yıldız olma yeteneğine sahip, ancak sonunda kulübe geldiğinde karşılaştığı en büyük zorluk, Xavi'nin tercih ettiği 4-3-3 sisteminde bir rol bulmak olacak.

Genç oyuncu, düzenli olarak Racing''de 10 numara olarak oynuyor ve hücumu yönetmek için merkezi forvetin arkasında yer buluyor, ancak Barça'da böyle bir pozisyon yok. Belki de rolü en benzer olan oyuncu Pedri.

Solabarrieta, "Hem genç takımlarda hem de A takımda Pablo, arkasında iki geleneksel orta saha oyuncusuyla hücum eden bir orta saha oyuncusu olarak oynadı."

"Barca'nın oynama şekliyle hem hücumda hem de savunmada yeni rollere uyum sağlaması gerektiği açık.

"Oyunu anlama yeteneği nedeniyle, öğrenme yeteneğine sahip olacağını düşünüyorum. Onu merkezde oynarken ya da içeri süzülen sahte bir sol kanat oyuncusu olarak görüyorum.

"Takımın sahip olduğu mekanizmaları, hocanın bu pozisyonlarda istediği işlev ve sorumlulukları tanımak için bir adaptasyon dönemine ihtiyacı olacak, ancak oyuncu bunun için ihtiyaç duyulan her şeye sahip."

Torre için planın ne olacağı henüz belli değil.

Barcelona, sözleşme imzaladığını duyurduktan sonra B takımına dahil edileceğini iddia etti, ancak daha önce aynı şey, kulüpteki ilk sezonunda bir La Liga maçında oynamadan önce Pedri için de söylenmişti.

Ayrıca, Torre'nin bir sonraki sezon için Racing'e geri kiralanabileceği yönünde bir öneri vardı, bu da onun Barca B'den daha yüksek bir seviyede oynayacağı anlamına geliyor.

Solabarrieta, "O çok zeki bir oyuncu," diyerek sözlerini sonlandırıyor. "Ve sonunda, zeki oyuncular ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

Doğuştan gelen futbola ve zihinsel yeteneğe sahip olmasına rağmen, Barça'nın ilk takımı hakkında konuştuğumuzda bunlar büyük sözler... Uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olacak."

Neyse ki Barcelona, Torre gibi yeteneklerin uyum sağlamasına izin verebilecekleri bir yapı.

Pedri gibi doğrudan sahaya atılamayabilir, ancak bu, önümüzdeki yıllarda Xavi'nin yeniden dirilen ekibinin dayanak noktası olarak ona katılamayacağı anlamına gelmez.

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