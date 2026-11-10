İspanyol hakem yöneticileri, Real Madrid'in Mestalla'daki gergin geçen galibiyetinde Kylian Mbappe ile tartışmalı bir çarpışma yaşayan Valencia savunmacısı Pablo Maffeo'nun oyundan atılmaması kararını resmen destekledi. Fransız yıldızın kaleye doğru ilerlemeye çalıştığı sırada yaşanan pozisyon, Real Madrid kulübesinin tepkisini çekti ve maç sonrası tartışmaların odağı oldu.

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CTA, Mestalla'daki bariz gol şansını engelleme kararına açıklık getirdi

Hakemler Teknik Komitesi (CTA), Real Madrid'in son Valencia deplasmanında Pablo Maffeo ile Kylian Mbappe arasında yaşanan tartışmalı pozisyona ilişkin sessizliğini bozdu. Hakem kurulu, inceleme programı 'Tiempo de Revisión'in son bölümünde, eski Mallorca oyuncusunun Mbappe'ye arkadan çarparak onu yere düşürdüğü anı analiz etti. Real Madrid, savunmacının bariz gol şansını engellediği için oyundan atılması gerektiğinde ısrar etse de hakemler, sahada yalnızca sarı kart gösterilmesi kararının arkasında durdu. İnceleme, konuk takımın yoğun itirazlarına rağmen hakemin oyun kurallarına göre doğru karar verdiğini doğruladı.

Hakemlerin ayrıntılı analizi, faulün nasıl gerçekleştiğini ve pozisyondaki oyuncuların konumlarını ele aldı. CTA, video analizinde “Hücum oyuncusu ile savunmacı, havadan gelen top için mücadele ediyor. Maffeo, Mbappe'yi arkadan iterek yere düşürüyor” diyerek faul verilmesine ilişkin ilk kararın doğru olduğunu teyit etti. Ancak Sport'un aktardığına göre kırmızı kart taleplerini reddetti.

Komite şu değerlendirmeyi yaptı: “Hücum oyuncusu topu kontrol etmiyordu. Bariz gol şansının engellenmesi için gereken koşulların tamamı oluşmamıştı. İtme, tehlikeli bir atağı önlüyor.” Bu yorum, Mbappe tehlikeli bir konumda olsa da temas anında topun kontrolünü henüz tam olarak ele geçirmemiş olmasına dayanıyor.

Mbappe'nin topu kontrol etmemesi belirleyici oldu

Hakem kararının gerekçesinde belirleyici olan nokta, Mbappe'nin topu kontrol etmesiyle temasın gerçekleşmesi arasındaki zamanlamaydı. CTA'ya göre top hâlâ havadaydı ve Fransız oyuncunun ayaklarına doğru geliyordu. Bu nedenle Mbappe, bariz gol şansının engellenmesi gerekçesiyle kırmızı kart gösterilmesi için gereken kesin “top kontrolüne” sahip değildi. Mbappe, Stole Dimitrievski ile karşı karşıya kalacak gibi görünse de topun henüz havada olması Maffeo'yu oyundan atılmaktan kurtardı. Bu karar, savunmacının Madrid oyuncularıyla birçok sürtüşme yaşadığı ilk yarıda sahada kalmasını sağladı. Maffeo böylece yüksek tempolu oyunuyla tanınmasını sağlayan tarzını bir kez daha sergiledi.

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Bu ateşli karakteri ligdeki diğer oyuncular da dile getirdi. Marc Cucurella, kısa süre önce vatandaşının mücadeleci oyun tarzını anlatırken onu “çok hırslı ve biraz çılgın” diye nitelendirdi. Maffeo'nun Mestalla'daki varlığı sürekli bir gerginlik kaynağıydı; Mbappe ile yaşadığı pozisyon ise bunun doruk noktası oldu. Valencia faul kararını ağır bulsa da CTA'nın değerlendirmesi, hakemin sarı kart ve direkt serbest vuruşla yetinen kararını doğruladı. Nitekim bu serbest vuruşta Federico Valverde, Carlo Ancelotti'nin takımını öne geçiren golü attı. Bu gol, son şampiyonun üst üste sekizinci galibiyetine uzanacak maçın gidişatını belirledi.

Madrid, Gaya'nın geç gelen kırmızı kartına rağmen üstünlüğünü korudu

Getty Images

Real Madrid maçı sonunda rahat bir şekilde 3-0 kazandı, ancak sahadaki gerilim hiç tam anlamıyla dinmedi. Maffeo pozisyonuna ilişkin tartışmalara rağmen hakem, maçın ilerleyen bölümünde kırmızı kartını da çıkardı. Valencia kaptanı Jose Gaya, yine Mbappe'nin yer aldığı bir pozisyonda yaptığı sert müdahale nedeniyle 79. dakikada oyundan atıldı. O ana gelindiğinde maçın sonucu büyük ölçüde belli olmuştu, ancak kırmızı kart Mestalla'daki ev sahibi taraftarların hayal kırıklığını daha da artırdı.

Valencia'nın tecrübeli oyuncusuna hakemler tarafından sahayı terk etmesi söylendiğinde maçın sonucu fiilen belli olduğu için CTA incelemesinde bu ikinci pozisyona aynı ölçüde odaklanmadı. Maçın yankıları ise hakem kararlarıyla sınırlı kalmadı; haberlerde son düdüğün ardından kaotik anlar yaşandığı belirtildi.