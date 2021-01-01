Pablo Aimar: Genç oyuncular her oyun tarzına adapte olabilmeli

Arjantin U17 Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Pablo Aimar genç oyunculara öğütlerde bulundu.

Arjantin U17 Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini sürdüren unutulmaz futbolcu Pablo Aimar, genç oyunculara topa sahip olma oyununu aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Topun değerini bilerek oynayan ve kolay kaybetmeyen oyuncuların herhangi bir oyun tarzına uyum sağlayabileceğinin altını çizen genç teknik adam, "Onlara uzun toplarla oynayacağız demek en kolayı ancak bunun gençlere herhangi bir katkısının olacağına inanmıyorum" dedi.

Genç oyuncuların futbolun bütün taktiklerini anlayarak büyümesi gerektiğini ifade eden Aimar, "River Plate'de oynadığım dönemde topa neredeyse her maç yüzde 70 oranında sahip oluyorduk. Bu şekilde oynamaktan ve topun benim takımımda kalmasından zevk alıyordum ama böyle bir takımdan bir anda Valencia gibi savunma ve kontra atak futbolu oynayan bir takıma transfer olduğumda buna uyum sağlamak zorundaydım. Zamanla kendimi bu yeni sisteme adapte ettim ve iyi takımlarla rekabet edecek seviyeye gelerek, La Liga'da şampiyonluğa ulaştık" dedi.

Rafael Benitez'in o dönem Valencia'da uyguladığı oyun sistemini değerlendiren Aimar, "21-22 yaşındaydım ama kazanmak istiyordum. Benitez'e göre kazanmanın yolu çok iyi futbolculara sahip olmanın yanında buydu. Topa çok az sahip olduk ama hızlı ve net şekilde hücum ederek şampiyonluğa ulaştık. Bir antrenör takımdaki 20 oyuncuyu bir fikre ikna edebilirse, o takımı yenmek çok zor olur" şeklinde konuştu.

Vatandaşı Lionel Messi'ye değinen Aimar, "Bazen ne kadar iyi oynarsanız oynayın sonuçlar şansla doğrudan bağlantılı olur ama Messi bu durumu geri plana itiyor. Messi oynadığında Barcelona'nın kazanacağını biliyorsunuz" dedi. Futbolda önemli olanın ne değil ne zaman olduğunu belirten Aimar, "Messi 22 yaşında kendi gölgesine bile çalım atarken çok daha gösterişliydi. Ancak mevcut durumunun en iyi hali olduğunu düşünüyorum. Artık yapması gereken şeyleri ne zaman yapması gerektiğini biliyor ve ne zaman ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor" dedi.