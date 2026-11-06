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AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Özürler yeterli değil! Kylian Mbappe tartışması sürerken Real Madrid maçları Çin televizyonlarında yayımlanmamaya devam ediyor

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Çinli yayıncılar İspanyol devinin maç yayınlarına yeniden başlamayı reddederken, Real Madrid'in Uzak Doğu'daki ticari konumu felç olmuş durumda. Kulüpten ve Kylian Mbappe'nin bizzat kendisinden üst düzeyde özürler gelmesine rağmen, Fransız futbolcunun sosyal medyada tartışma yaratan şekilde yer almasının yankıları dinmiyor.

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Mbappe'nin sözleriyle ilgili diplomatik çıkmaz sürüyor

Real Madrid maçlarının Çin'de yayınlanmamasına yol açan kriz kritik bir aşamaya girdi. Hükümet yetkilileri, mevcut çıkmazı çözmek için yalnızca özür dilemenin yeterli olmayacağını doğruladı. Tartışma, Mbappe'nin çevrim içi yayınlanan 'The Bridge' programında, yüzünün eski Çin lideri Mao Zedong'un görüntüsüne yerleştirildiği bir internet görseline gülerken görülmesinin ardından patlak verdi.

Tepkiler anında geldi. Devlet televizyonu CCTV, La Liga yayınlarını durdururken Migu gibi dijital platformlar Fransız oyuncunun gollerini arşivlerinden kaldırdı. Çin'in İspanya Büyükelçisi Yao Jing, hükümet, La Liga ve Real Madrid arasında iletişim kanallarının açık olduğunu ancak yayınların yeniden başlaması için şu anda resmî müzakereler yürütülmediğini açıkladı.

Büyükelçi Yao Jing, olayın Çin kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın derinliğine dikkat çekti. Jing, "Bu talihsiz olay Çin'deki pek çok insanın duygularını incitti. Mevcut durumu değerlendirmek için zamana ihtiyaçları var. Çin halkının zamana ihtiyacı var. Bu, onlar için kolay bir mesele değil; özellikle de Real Madrid Çin'de çok fazla sevgi ve destek gördüğü için" dedi.

Bu sözler, Real Madrid'in bölgedeki itibarının en yeni süper yıldızının davranışları nedeniyle ciddi bir sınavdan geçtiğini ortaya koyuyor. Nitekim kulübün Racing Santander karşısında aldığı son 1-0'lık galibiyet, ülkedeki büyük yayın platformlarında gösterilmedi ve milyonlarca taraftar maçı yasal yollardan izleyemedi.

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Ticari kayıplar ve sona eren ortaklıklar

Mbappe'nin Asya'daki kişisel markası da ağır darbe aldı. Forvet, neredeyse bir gecede önemli miktarda mali desteği kaybetti. Büyük Çinli şirketler, kamuoyundan tepki görmemek için eski Paris Saint-Germain yıldızıyla aralarına hızla mesafe koydu. Özellikle Dongpeng ve Mengniu, Fransa millî oyuncusuyla yürüttükleri kazançlı ticari iş birliklerini resmen sonlandırdı. Bu hızlı geri çekilme, oyuncunun dünya çapındaki konumu veya sportif yeteneği ne olursa olsun, Çin pazarının ulusal tarihin önemli isimlerine yönelik saygısızlık olarak algılanan davranışlara ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Kısa süre önce Ballon d'Or sıralamasını ikinci bitiren Mbappe için bu gelişme, önemli bir pazardaki saha dışı gelirlerine ve itibarına ciddi bir darbe anlamına geliyor.

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Çin tutumunu değiştirmiyor

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Çin hükümeti, oyuncunun davranışına yönelik kamuoyu tepkisini destekleyerek konuyla ilgili kararlı bir tutum aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bir basın toplantısında halkın duygularını inciten her türlü davranışın toplum tarafından doğal olarak ortak bir tepkiyle karşılanacağını söyledi. Büyükelçilik yetkilisi Xie Tianyu da ilişkilerin onarılabilmesi için taraftarların durumu değerlendirmeye zamana ihtiyaç duyduğunu yineledi.

Real Madrid, küresel ticari gelirlerinin önemli bir bölümü için geleneksel olarak Çin pazarına güvendiğinden bu durum kulübün pazarlama departmanı için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Oyuncunun birden fazla dilde yaptığı özür açıklamalarına rağmen, Dailysports'un aktardığına göre devlet medya kuruluşu China Media Group, maçların canlı yayınlarına ne zaman dönüleceği konusunda bir tarih vermiyor.

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La Liga devi için yayın belirsizliği

Bu yayın kesintisinin etkileri Real Madrid'le sınırlı kalmıyor; La Liga'nın Asya'daki daha geniş ticari stratejisine de gölge düşürüyor. Ligin CCTV ve Migu ile 2029/30 sezonuna kadar süren, yıllık değerinin yaklaşık 10 milyon euro olduğu bildirilen yayın anlaşmaları bulunuyor. Diğer maçlar zaman zaman bazı platformlara dönse de Real Madrid karşılaşmaları sistematik olarak yayın dışında bırakılıyor. Racing Santander ile Real Madrid arasındaki maçın incelenmesi, karşılaşmanın Migu'nun hafta sonu programından çıkarılan tek maç olduğunu gösteriyor. Bu da kulübün özellikle hedef alındığına işaret ediyor. İçeriğin bu şekilde seçilerek kaldırılması, yetkililerin "halkın duygularının" yeterince dikkate alındığına kanaat getirene kadar baskıyı sürdürmek istediğini düşündürüyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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