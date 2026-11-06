Çinli yayıncılar İspanyol devinin maç yayınlarına yeniden başlamayı reddederken, Real Madrid'in Uzak Doğu'daki ticari konumu felç olmuş durumda. Kulüpten ve Kylian Mbappe'nin bizzat kendisinden üst düzeyde özürler gelmesine rağmen, Fransız futbolcunun sosyal medyada tartışma yaratan şekilde yer almasının yankıları dinmiyor.

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Mbappe'nin sözleriyle ilgili diplomatik çıkmaz sürüyor

Real Madrid maçlarının Çin'de yayınlanmamasına yol açan kriz kritik bir aşamaya girdi. Hükümet yetkilileri, mevcut çıkmazı çözmek için yalnızca özür dilemenin yeterli olmayacağını doğruladı. Tartışma, Mbappe'nin çevrim içi yayınlanan 'The Bridge' programında, yüzünün eski Çin lideri Mao Zedong'un görüntüsüne yerleştirildiği bir internet görseline gülerken görülmesinin ardından patlak verdi.

Tepkiler anında geldi. Devlet televizyonu CCTV, La Liga yayınlarını durdururken Migu gibi dijital platformlar Fransız oyuncunun gollerini arşivlerinden kaldırdı. Çin'in İspanya Büyükelçisi Yao Jing, hükümet, La Liga ve Real Madrid arasında iletişim kanallarının açık olduğunu ancak yayınların yeniden başlaması için şu anda resmî müzakereler yürütülmediğini açıkladı.

Büyükelçi Yao Jing, olayın Çin kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın derinliğine dikkat çekti. Jing, "Bu talihsiz olay Çin'deki pek çok insanın duygularını incitti. Mevcut durumu değerlendirmek için zamana ihtiyaçları var. Çin halkının zamana ihtiyacı var. Bu, onlar için kolay bir mesele değil; özellikle de Real Madrid Çin'de çok fazla sevgi ve destek gördüğü için" dedi.

Bu sözler, Real Madrid'in bölgedeki itibarının en yeni süper yıldızının davranışları nedeniyle ciddi bir sınavdan geçtiğini ortaya koyuyor. Nitekim kulübün Racing Santander karşısında aldığı son 1-0'lık galibiyet, ülkedeki büyük yayın platformlarında gösterilmedi ve milyonlarca taraftar maçı yasal yollardan izleyemedi.

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Ticari kayıplar ve sona eren ortaklıklar

Mbappe'nin Asya'daki kişisel markası da ağır darbe aldı. Forvet, neredeyse bir gecede önemli miktarda mali desteği kaybetti. Büyük Çinli şirketler, kamuoyundan tepki görmemek için eski Paris Saint-Germain yıldızıyla aralarına hızla mesafe koydu. Özellikle Dongpeng ve Mengniu, Fransa millî oyuncusuyla yürüttükleri kazançlı ticari iş birliklerini resmen sonlandırdı. Bu hızlı geri çekilme, oyuncunun dünya çapındaki konumu veya sportif yeteneği ne olursa olsun, Çin pazarının ulusal tarihin önemli isimlerine yönelik saygısızlık olarak algılanan davranışlara ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Kısa süre önce Ballon d'Or sıralamasını ikinci bitiren Mbappe için bu gelişme, önemli bir pazardaki saha dışı gelirlerine ve itibarına ciddi bir darbe anlamına geliyor.

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Çin tutumunu değiştirmiyor

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Çin hükümeti, oyuncunun davranışına yönelik kamuoyu tepkisini destekleyerek konuyla ilgili kararlı bir tutum aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bir basın toplantısında halkın duygularını inciten her türlü davranışın toplum tarafından doğal olarak ortak bir tepkiyle karşılanacağını söyledi. Büyükelçilik yetkilisi Xie Tianyu da ilişkilerin onarılabilmesi için taraftarların durumu değerlendirmeye zamana ihtiyaç duyduğunu yineledi.

Real Madrid, küresel ticari gelirlerinin önemli bir bölümü için geleneksel olarak Çin pazarına güvendiğinden bu durum kulübün pazarlama departmanı için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Oyuncunun birden fazla dilde yaptığı özür açıklamalarına rağmen, Dailysports'un aktardığına göre devlet medya kuruluşu China Media Group, maçların canlı yayınlarına ne zaman dönüleceği konusunda bir tarih vermiyor.

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La Liga devi için yayın belirsizliği

Bu yayın kesintisinin etkileri Real Madrid'le sınırlı kalmıyor; La Liga'nın Asya'daki daha geniş ticari stratejisine de gölge düşürüyor. Ligin CCTV ve Migu ile 2029/30 sezonuna kadar süren, yıllık değerinin yaklaşık 10 milyon euro olduğu bildirilen yayın anlaşmaları bulunuyor. Diğer maçlar zaman zaman bazı platformlara dönse de Real Madrid karşılaşmaları sistematik olarak yayın dışında bırakılıyor. Racing Santander ile Real Madrid arasındaki maçın incelenmesi, karşılaşmanın Migu'nun hafta sonu programından çıkarılan tek maç olduğunu gösteriyor. Bu da kulübün özellikle hedef alındığına işaret ediyor. İçeriğin bu şekilde seçilerek kaldırılması, yetkililerin "halkın duygularının" yeterince dikkate alındığına kanaat getirene kadar baskıyı sürdürmek istediğini düşündürüyor.