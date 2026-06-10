Özür dileyerek geri döndü... Malek El-Khaloud, El-Nasr taraftarlarının öfkesini çekti: "Kiralık taraftarlar"

Al-Khulud kulübünün sahibi Amerikalı Ben Harborg, Al-Nassr taraftarları arasında şok edici bir açıklamasıyla öfkeye neden oldu, ancak daha sonra özür dileyerek geri adım attı.

Ben Harburg, iki gün önce yayınlanan bir video açıklamasında şunları söyledi: "Tarihsel olarak Suudi Arabistan'da kendilerini Ultras olarak adlandıran insanlar vardır, ancak bunlar çeşitli takımlar tarafından desteklenmeleri için para ödenen organize taraftar gruplarıdır ve davulları, hoparlörleri ve kıyafetleri vardır."

"Bunu tüm takımlar yapıyor. Örneğin Al-Nassr'ın da kesinlikle bu tür taraftarları var ve çoğu kulüpte de aynı durum söz konusu, Al-Ittifaq ve Al-Shabab gibi" diye ekledi.

Son olarak şunları söyledi: "Ben onlara kiralık taraftar diyorum. Buraydah'da farklı takımlar tarafından kiralanan bir taraftar grubu var. Bazen Al-Shabab'ı, bazen de Al-Hazm'ı destekliyorlar. Bunlar Suudi Arabistan'da keşfettiğimiz şeyler ve Avrupa'da yok."

Bu açıklamalar, Al-Nassr kulübünün taraftarlarının öfkesini çekti. Taraftarlar, bu sözlerin kendilerine hakaret içerdiğini düşündü ve sosyal medya hesapları üzerinden Amerikalı yatırımcıya büyük bir saldırı başlattı.

Bu saldırıdan birkaç saat sonra, Ben Harburg "X" sitesindeki resmi hesabından bir tweet yayınlayarak sözlerinden özür diledi ve sekiz ay önce kaydedilen bu açıklamaları yaparken gerçek durumdan haberdar olmadığını vurguladı.

Ben Harburg, Al-Khulud kulübünün rakibi Al-Nassr'ı Suudi Ligi şampiyonluğu nedeniyle tebrik ettiği tweet'i yeniden paylaştı ve şu yorumu ekledi: "Büyük Al-Nassr kulübünün taraftarları, hata yaptığımı ve hakkınızda yanlış bir açıklama yaptığımı kabul ediyorum."

"Röportaj 8 aydan fazla bir süre önce yapılmıştı ve daha yeni yayınlandı; o zamanlar ligimizdeki gerçek durumdan tam olarak haberdar değildim" dedi.

"Taraftarlar ya da kiralık taraftar grupları, benim mücadele ettiğim bir olgudur, ancak Al-Nassr Kulübü'nün geniş ve büyük taraftar kitlesi buna asla ihtiyaç duymaz" diye ekledi.

Son olarak şunları söyledi: "Al-Nassr kulübünü ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarını seviyorum ve özrümü kabul etmenizi umuyorum."