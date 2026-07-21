Özür dilemedi... Enzo Fernandez, Dünya Kupası finalindeki kırmızı kartın ardından sessizliğini bozdu

Arjantin Milli Takımı oyuncusu Enzo Fernandez, "İnstagram" hesabı üzerinden 15 milyondan fazla takipçisiyle duygularını paylaştı. Bu paylaşımı, Arjantin'in İspanya karşısında kaybettiği Dünya Kupası finalinde gördüğü kırmızı kartın ardından yaptı.

İki sarı kart görerek oyundan atılan Chelsea'nin orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Zaman geçtikçe, sonuçtan çok daha büyük bir şeyin olduğunu anlıyorsunuz."

Enzo Fernandez, Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası boyunca ortaya koyduğu büyük performansı övdü ve şöyle konuştu: "Yıllardır bu takım bu formayı mümkün olan en iyi şekilde temsil ediyor. Bize, rekabetin sadece kazanmak anlamına gelmediğini, forma uğruna her şeyi vermek ve asla pes etmemek anlamına geldiğini öğretiyor. Her zaman zorluklarla yüzleşen, sonuna kadar mücadele eden ve bu renkleri gururla, alçakgönüllülükle ve bağlılıkla savunan bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tüm Arjantinli taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olduğunuz, her maçta bize destek verdiğiniz, sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve dünyanın her yerinde kendimizi kendi sahamızda oynuyormuş gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim."

Enzo Fernandez sözlerini şöyle noktaladı: "Ülkemin formasını giymek kariyerimin en büyük onurudur ve onu savunma fırsatı bulduğum her seferinde elimdeki her şeyi vermeye devam edeceğim."



