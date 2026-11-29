Enzo Maresca, Manchester City’nin Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. İtalyan teknik direktör, verilmeyen bir elle oynama kararı ve kalecisine yapılan müdahale dahil birçok tartışmalı pozisyonun takımını kritik bir galibiyetten mahrum bıraktığını söyledi.

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Maresca, PGMOL’den özür bekliyor

Emirates Stadyumu’ndaki beraberlikte takımının aleyhine verilen birçok hakem kararı Maresca’yı öfkelendirdi. Eski Leicester City teknik direktörü, özellikle maçın sonlarında yaşanan elle oynama pozisyonuna ve Gianluigi Donnarumma’ya yapılan, Arsenal’in golüyle sonuçlanan müdahaleye tepki gösterdi. Maresca, Sky Sports Premier League’e şöyle konuştu: “Özür beklememiz gerekiyor. Man United maçını hatırlarsanız özür dilemişlerdi. Bizden de özür dileyip dilemeyeceklerini bekleyip göreceğiz.”

İtalyan teknik direktör, son dönemde hakem kararlarının son şampiyonun aleyhine geliştiğini savundu. “Ne yazık ki son üç dört Premier Lig maçında kararlardan yana şansımız yoktu. Bu akşam Doku’yla ilgili kırmızı kart pozisyonu ve maçın sonundaki elle oynama var. Ama bu şanssızlık,” diye ekledi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Maresca, “Brighton maçını hatırlıyorum. İki gün önce basın toplantısında da söyledim: Dunk’ın iki eliyle yaptığı gibi bir pozisyon görmedim, ama penaltı verilmedi. Hakem kararlarından yana şanssız olduğumuz kötü bir dönemden geçiyoruz. Umarım gelecekte daha şanslı oluruz,” dedi.

Gabriel’in Donnarumma’ya müdahalesi tartışma konusu

Maçın en çok tartışılan anlarından biri, Arsenal’in ikinci kez beraberliği yakaladığı golde Gabriel Magalhaes’in Donnarumma’ya temas etmiş gibi görünmesiydi. Maresca, duran top sırasında savunmacının konumunun ve kalecisine yaptığı müdahalenin kurallara uygun olup olmadığını sorguladı.

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Maresca, “Her zaman daha iyisini yapabilirsiniz ama sanırım Gabriel’in dirseği ensesinde. Kaleciye dokunup dokunamayacaklarını anlamamız gerekiyor. Bu karmaşık bir konu. Elbette biz de her zaman daha iyisini yapabiliriz. Bugün hakemden bahsetmeyip performansımızı düşünmemiz daha iyi. Bu akşam hakemden söz etmek çok kolay,” dedi.

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Emirates’te elle oynama tartışması

City’nin penaltı beklediği maçın son bölümünde gerilim doruğa çıktı. Maresca, elle oynama gerekçesiyle penaltı verilmemesini hakeme sorduğunu açıkladı. Aldığı yanıt onu sakinleştirmedi. Oyunun bağlamı ve oyuncunun kollarının yüksekliği göz önüne alındığında, hakemin “doğal pozisyon” yorumunun hatalı olduğunu düşünüyordu.

Maresca, “Hakeme pozisyonu sordum. Bana bunun normal bir pozisyon olduğunu söyledi. Ben de ona, ‘Hayır, bu bir kaleci için normal pozisyon, forvet için değil!’ dedim,” diye anlattı. Orta saha oyuncusu Elliot Anderson da düdük çalınmamasına aynı ölçüde şaşırdığını belirtti .

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Hayal kırıklığına rağmen ilerleme

Maresca, hakem kararlarına duyduğu öfkeye rağmen, Manchester City takımının performansının önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı. Pep Guardiola’nın ayrılığının ardından kulübün bir geçiş döneminde bulunduğunu ve yaz boyunca kadronun önemli ölçüde değiştiğini eleştirmenlere hatırlattı.

Maresca sözlerini şöyle tamamladı: “İnsanlar hâlâ Pep’in burada olduğunu düşünüyor ve burada yeni bir teknik direktör bulunduğunu, kadronun da yüzde 50’sinin yeni oyunculardan oluştuğunu unutuyor. Bir sürece, zamana ihtiyacınız var. İstikrarlı hâle gelirsek tüm kulvarlarda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum ama istikrar için zaman gerekiyor. Bu dört, beş, altı, yedi ayda olacak bir şey değil.”