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Özür açıklamasının ardından: Tebas'tan "Mbappe ve Çin" krizinin ateşini söndürmek için acil adım

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Süper Lig
K. Mbappe
İspanya
Çin
Fransa

"Aramızdaki işbirliği anlaşmalarının devam etmesini umuyoruz"

İspanya Futbol Ligi Birliği "LaLiga"nın başkanı Javier Tebas, Çin'de bir öfke dalgasına yol açan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé krizini çözmek için yeni ve acil bir adım attı.

Mbappé'nin merhum Çin lideri Mao Zedong hakkında şaka yaptığı görüntülerin yer aldığı ve dolaşıma giren bir video, Çin'de geniş çaplı bir öfke dalgasına neden oldu; Mbappé, millî duygulara hakaret etmek ve tarihî sembollerle ilişkide kabul edilebilir sınırları aşmakla suçlanıyor.

 İspanya Ligi Birliği ve başkanı Javier Tebas, özellikle İspanya Ligi maçlarının Çin'de yayınının durdurulduğunun açıklanmasının ardından, krizi çözme girişiminde kararlı bir tutum almak için harekete geçti; bu durum, birlik için büyük bir mali kayıp anlamına geliyor.

Tebas, krizin patlak vermesinden birkaç saat sonra yaşananlar için Çin'den özür dilediği bir açıklama yayımladı.

Konu bununla da sınırlı kalmadı; Tebas bugün akşam, durumu kurtarma girişiminde Çin'in İspanya Büyükelçisi'yle görüştüğünü duyurdu.

Tebas, "X" hesabı üzerinden şunları söyledi: Bugün, Kylian Mbappé'nin açıklamalarından kaynaklanan durumu görüşmek ve bu olayı aşmak için çözümler aramak amacıyla Çin'in İspanya Büyükelçisi'yle bir araya geldim. Son birkaç yıl boyunca, İspanya Futbol Ligi Birliği, İspanyol futbolunun Çin'deki büyümesini ve popülerliğini artırmak, ayrıca bilgi ve kaynaklarımızı paylaşarak Çin futbolunun kendi gelişimine katkıda bulunmak için Çin makamları, futbol yönetim kurulları, yayın kuruluşları ve şirketlerle yakın bir şekilde çalıştı".

Şöyle devam etti: "Aramızdaki iş birliği anlaşmalarının, özellikle Çin Profesyonel Futbol Ligi ile 2029 yılına kadar uzanan stratejik anlaşmanın ve Çin Medya Grubu (CMG) ile yapılan anlaşmaların, diğer ortak projelerle birlikte, başarıya ulaşmaya, Çin futbolunun büyümesine katkıda bulunmaya ve milyonlarca taraftara müsabakalarımızı tanıtmaya devam etmesini umuyoruz".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, karşılıklı saygı, güven ve iş birliği üzerine kurulu bir ilişki ve onu sürekli olarak korumalı ve güçlendirmeliyiz. İzole bir olayın, elde ettiğimiz büyük ilerlemeyi tehlikeye atmamasını veya müsabakalarımızı takip eden milyonlarca Çinli taraftarı etkilememesini sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz".

Tebas şöyle noktaladı: "Çin, İspanya Futbol Ligi Birliği için stratejik bir ortaktır ve öyle kalmaya devam edecektir".



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