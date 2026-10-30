Altın Top töreninde Almanya'da fark edilmeden geçmeyen ilginç bir olay yaşandı. Organizatörler, ödülün tarih boyunca öne çıkan efsanelerini sunan bir video sırasında, ödülü 1980 ve 1981 yıllarında iki kez kazanan Alman efsane Karl Heinz Rummenigge'nin fotoğrafı yerine, kardeşi Michael Rummenigge'nin fotoğrafını kullandı.

Hata, yalnızca isim benzerliğinden ibaret değildi; aynı zamanda tarihsel detaylarda da bir karışıklığı ortaya çıkardı. Zira gösterilen fotoğraf, Bayern Münih ile Real Madrid'i 1987 yılında karşı karşıya getiren bir maça aitti. O dönemde Karl Heinz Rummenigge, Bavyera kulübünden ayrılmış ve Inter Milan'a transfer olmuştu; o dönemde Bayern forması giyen ise kardeşi Michael'dı.

Alman efsaneden beklenmedik tepki

Altın Top'u iki kez kazanmış bir oyuncudan beklenebileceğinin aksine, Rummenigge olaydan herhangi bir rahatsızlık duymadı; aksine olaya neşeli bir ruh haliyle yaklaştı. Alman "Bild" gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in eski yıldızı şunları söyledi: "Bu beni sadece gülümsetti. En azından sonunda Altın Top aile içinde kaldı."

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Rummenigge, tören organizatörleri kendisinden özür dilemek için harekete geçmesine rağmen hatanın önemini küçümsedi; özürlerini kabul ettiğini belirtti, ancak olayın baştan buna gerek bırakacak bir durum olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Şunları ekledi: "Elbette özrü kabul ediyorum, ama gerçekten gerekli değildi. Herkes hayatta hata yapar."

Rummenigge'nin tepkisinin sakin olmasına rağmen, hata Almanya'da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; özellikle de konu, 1980 ve 1981 yıllarında kazandığı Altın Top'un tarihindeki en öne çıkan isimlerden biriyle ilgili olduğu için.

Bu yıl ödülü kazanan Harry Kane'in, 1981'deki Rummenigge'den bu yana ödülü kazanan ilk Bayern Münih oyuncusu olduğunu hatırlatalım.