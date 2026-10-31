Arsenal'e, İsveçli millî futbolcu Viktor Gyokeres düşüşteki performansını toparlayamazsa onu zararına elden çıkarması gerekebileceği söylendi. Emirates'teki ilk sezonunda tatmin edici sayıda gol atmasına rağmen forvet, bu sezon yeterince süre almakta ve sahada etkili olmakta zorlandı.

Reklam

Uyum sağlamakta zorlanıyor

Gyokeres, Kuzey Londra'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 22 gol atarak verimli bir performans sergiledi. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Mikel Arteta'nın tercih sıralamasında hızla geriledi ve kulübün Premier League'deki ilk sekiz maçında yalnızca bir kez ilk 11'de başladı.

Forvet, hafta içi Fleetwood Town karşısında bu sezonki ilk golünü atsa da kulüpteki uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretleri sürüyor. Genel olarak eski keskinliğinden uzak görünmesi, Arteta'nın kadrosunda yer almayı hak edecek bir performans sergilemediğini düşünen tanınmış yorumcuların sert eleştirilerine yol açtı.

Richards, Gyokeres'in özgüvenini sorguladı

IMAGO

Richards, The Rest Is Football podcast'inde İsveçli millî oyuncunun sahada açıkça görülen sıkıntılarına dikkat çekerek en güçlü yönlerinde belirgin bir gerileme yaşadığını söyledi. Richards, “Önemli tartışma konularından birinin de Gyokeres olduğunu düşünüyorum,” dedi. “Arsenal'a ilk geldiğinde taraftarlara, ‘Ondan 25-30 gol atmasını beklemeyin,’ diyordum. Onunla ilgili gerçekten sevdiğim şey, savunma arkasına iyi koşular yapmasıydı ama çok iyi yaptığı şeyleri yapmayı bıraktı.”

Eski savunmacı, forvetin sahada özgüvenini tamamen yitirmiş göründüğünü öne sürdü. Richards sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanki hiç özgüveni yokmuş gibi görünüyor. Yazın onu göndermeye çalıştıklarına dair haberler doğru muydu bilmiyorum ama sonuçta Arsenal'da neler yapabileceğini göstermek için yeterince süre aldı ve bir türlü istediği gibi gitmiyor.”

Reklam Reklam

“Gyokeres'in çok iyi pozisyonlara girdiği o kadar çok an oluyor ki kendine mi güvenmiyor, mesele özgüven mi, takım onun gol atacağına mı inanmıyor bilmiyorum ama topu ağlara gönderemiyor. Bu da bir soruna dönüşüyor.”

Related Topics

Arsenal'a transfer piyasasına yönelme çağrısı

Richards, Gyokeres kısa süre içinde bir çıkış yakalayamazsa Arsenal'ın onunla yollarını tereddüt etmeden ayırması gerektiğine inanıyor. “Bence 90 dakika oynayıp gol atacağı, özgüven kazanacağı ve oradan devam edeceği bir fırsata ihtiyacı var,” diye açıkladı. “Aksi hâlde onu göndermenin yollarını aramaları gerekecek.”

Şunları da ekledi: “Sakatlıklar nedeniyle ocak ayında kesinlikle yeniden transfer piyasasına girip üst düzey bir alternatif bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Arsenal'ın oyununda herkes şu oyuncuya, bu oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylüyor ama onları bu kadar iyi yapan şey, hücum oyuncularının topsuz oyunda yaptıkları… [Bukayo] Saka ve [Noni] Madueke, Arsenal için işleyen bir sistemde çok çalışıyor.”

Reklam

“Elbette Trossard'dan yoksun kalmak, topsuz oyunda yaptıkları ve eline geçen fırsatları gole çevirme becerisi açısından onlar için büyük bir kayıptı. Ama mücadele etmek ve ardından, diyelim ki, üstünlük kurmak istiyorlarsa hücum hattında kesinlikle daha fazla gol gücüne ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum.”

Kendini kanıtlamak için zamanı azalıyor

Gary Lineker, Richards'ın sert değerlendirmesine katılarak forvetin şampiyonluk mücadelesi veren bir takım için yeterli düzeyde olup olmadığını sorguladı. Eski İngiltere millî oyuncusu, “Onu, özellikle Arsenal gibi büyük bir kulüpte ilk 11'de başlayacak bir santrfor olarak görmüyorum,” dedi. “Kulübeden gelip katkı sağlayabilir. Bence daha çok bir kadro oyuncusu.”

Reklam

Gyokeres'in artık Arteta'ya değerini kanıtlamak için eline geçen sınırlı fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Ocak ayı transfer dönemi hızla yaklaşırken ve Arsenal'ın büyük kupalar için mücadele etmesi beklenirken, İsveçli millî oyuncunun kulüp hücumda gol gücü arayışını başka yöne çevirmeden önce Emirates'teki kariyerini kurtarmak için giderek daha az zamanı kalıyor.