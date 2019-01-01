ÖZET | Bayern liderliği bırakmıyor

Bundesliga lideri Bayern Münih, deplasmanda Fortuna Düsseldorf'u 4-1'le geçmeyi başardı.

'nın 29. haftasında lider , karşısına çıktı. Esprit Arena'da oynanan maçı konuk takım 4-1 kazandı.

Coman'ın 15 ve 41. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Bayern'in diğer gollerini 55. dakikada Grnaby ve 90'da Goretzka kaydetti. Fortuna Düsseldorf'un tek golü ise 89. dakikada Lukebakio'nun penaltısından geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 67'ye çıkararak liderliğine devam etti. Milli oyuncu Kaan Ayhan'ın da 90 dakika forma giydiği Fortuna Düsseldorf ise 37 puanda kaldı.