Liverpool, Barcelona'nın önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği yetenekli oyuncuyu kapmak üzere devreye girdi.

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Barcelona, kulübün sportif yönetiminin ilgisini çeken genç savunmacı Arthur Dias'ı transfer etme yarışında yeni bir rakiple karşı karşıya.

Liverpool'un da müzakerelere dahil olması, zaten Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin de radarında bulunan transferi zorlaştırabilir.

Haberi duyuran "Sports Illustrated" dergisine göre İngiliz kulübü, Athletico Paranaense'nin 19 yaşındaki savunmacısını kadrosuna katma yarışına katıldı.

Haberlere göre Liverpool, oyuncunun performansını takip etmek ve önümüzdeki transfer dönemlerinde transfer olasılığını değerlendirmek için gözlemciler gönderdi.

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Barcelona'nın Arthur Dias'a ilgisi yeni değil. Deco liderliğindeki sportif yönetim, ülkesinin en umut vadeden savunmacılarından biri olarak görülen Brezilyalı oyuncunun gelişimini bir süredir yakından izliyor. Genç yaşı, sol ayaklı olması ve oyunu geriden kurabilme becerisi gibi özellikleri, Barcelona'nın savunma hattını güçlendirmek için aradığı profille tamamen örtüşüyor.

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Ancak rekabetin şiddeti transferin maliyetini artırabilir. Tottenham geçen yaz yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklifle oyuncuyu kadrosuna katmaya çalıştı, ancak Athletico Paranaense bu teklifi reddetti.

Brezilya kulübü satış yapmak için herhangi bir baskı altında değil ve son haberler, oyuncu için şu anda talep edilen bedelin yaklaşık 30 milyon euro olduğunu gösteriyor.

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Barcelona'yı zorlayan başka kulüpler de var

Mesele yalnızca Liverpool ile sınırlı değil. Tottenham'ın yanı sıra Bayer Leverkusen ve Leipzig gibi kulüpler de Athletico Paranaense ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Arthur Dias'ı takip ediyor.

Brezilya kulübünün A takımında şimdiden 50'den fazla maça çıkan genç savunmacı, kuşağının en çok talep gören yeteneklerinden biri haline geldi.

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Barcelona'nın ilgisi sürse de Liverpool'un devreye girmesi, oyuncunun hizmetlerini kazanmak için kızışan bir Avrupa mücadelesine dönüşebilecek transferi daha da karmaşık hale getiriyor.

Şu ana kadar Liverpool'un resmi bir teklif yaptığına dair bir işaret yok. Ancak açık görünen şu ki, Barcelona başka bir büyük Avrupa kulübünün Arthur Dias'ı kapmasını engellemek istiyorsa hızlı hareket etmek zorunda kalacak.

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Öne çıkan özellikler

Arthur Dias, 1,88 metrelik boyuyla güçlü fiziksel özelliklere sahip ve gelişmiş teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sol ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen, onu adeta iki ayağını da kullanabilen bir oyuncuya benzeten performanslar sergiliyor. Ayrıca hem kısa mesafeli paslarda hem de uzun toplarda pas isabetindeki güvenilirliğiyle öne çıkıyor.

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Hızı ve hataları telafi etme becerisiyle de dikkat çeken oyuncu, stoper mevkiinin hem sağında hem solunda sorunsuz oynayabiliyor. Saha içindeki kalitesi ve kişiliği sayesinde, Barcelona'ya uyum sağlayacak niteliklere şüphesiz sahip.

Barcelona'nın Dias'ı takip etmesi, Deco'nun farklı pazarlardaki genç yetenekleri erkenden keşfetme stratejisinin bir parçası. Bu stratejinin amacı, takımı piyasa değerleri yükselmeden önce geleceğe dönük oyuncularla güçlendirmek. Kulüp, bu süreçte savunma hattının ihtiyaçlarını yaklaşan kış transfer dönemi ile önümüzdeki yaz arasında değerlendirmeyi sürdürüyor.