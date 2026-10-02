Eski İngiltere milli forveti Emile Heskey, bunu özellikle Bayern Münih kadrosunun cazibesi ile Almanya'da forma giyen diğer İngiliz profesyonellerin başarılı gelişimiyle açıkladı.

"Arsenal gibi kulüpler kapınızı çaldığında her zaman belli bir cazibe olur, özellikle de Bayern söz konusuysa" diyen 48 yaşındaki isim, Rekatochklart portalına konuştu. "Bayern'de aslında yalnızca başarılı olabilirsiniz."

Heskey'e göre Harry Kane ile Crystal Palace'tan FCB'deki bay'e gelen Michael Olise'nin izlediği yol, 18 yaşındaki sol kanat için bir referans niteliği taşıyor. Heskey ayrıca Borussia Dortmund'da çıkış yapan Jude ve Jobe Bellingham kardeşlere de işaret etti.

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Rio Ngumoha daha önce İngiltere Milli Takımı'nda oynadı mı?

Ngumoha, geçen sezon Reds formasıyla ligde 19 maça çıktı ve iki gol katkısı yaptı. Kanat oyuncusu bu sezonda henüz ilk golünü bekliyor olsa da İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, onu Dünya Kupası'ndan kısa süre önce ilk kez milli takıma çağırdı ve güncel milli maç kadrosuna da aldı. Genç oyuncu burada kısa süre önce Çekya'ya karşı ikinci maçına çıktı.

Sportif yükselişine rağmen Heskey, Ngumoha'nın hâlâ gelişime ihtiyaç duyduğunu düşünüyor: "O fantastik bir driplingci ama artık gerçekten son üçteki verimliliğine odaklanması gerekiyor; gollerine, asistlerine ve takım için yaptığı katkıya."

Ancak eski futbolcu, Anfield Road'dan kısa vadeli bir ayrılığı, örneğin gelecek kış transfer döneminde, pek olası görmüyor. Ngumoha'nın Premier League kulübüyle 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.

"Yola devam etmeden önce önce Liverpool'da kendini kabul ettirmek isteyecektir" diyen Heskey, buna karşın genç oyuncu için "bazı cazibeler olacağını" da düşünüyor.