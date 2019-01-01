ÖZEL | Vito Mannone: Lehmann ve Almunia birbirlerini öldürmeye çalışıyorlardı
Arsenal'in eski kalecilerinden Vito Mannone, kulüpteki ilk yıllarında takımın birinci kalecisi olmak için mücadele eden Jens Lehmann ve Manuel Almunia arasında yaşanan gerginliği anlattı.
Goal'e konuşan Mannone, Lehmann'ın agresif biri olduğunu belirtirken birbiri ile kavga eden iki sporcunun yanında işinin çok zor olduğu belirtti. Kalecilerin antremanlarda birbirleriyle yardımlaşması gerektiğini belirten İtalyan kaleci o sezon bunun olmadığını da ifade etti.
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Mannone o dönemden bahsederken; "İki adam birbirini öldürmeye çalışırken birşeyler öğrenmeye çalışmak, kendi işine bakmak çok zordu." dedi.
İki kalecinin tartışmalarıyla geçen 2007/08 sezonunda Arsenal, ligi şampiyon Manchester United'ın dört puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı. Alman kaleci o yaz Arsenal'den ayrılarak ülkesinin takımlarından Stuttgart'a transfer olmuştu.