ÖZEL | Yevgen Seleznyov: Okan Buruk, Galatasaray'ı şampiyon yapacak

Ukraynalı golcü, eski hocasının Galatasaray'da başarılı olacağına inanıyor.

Galatasaray, Dursun Özbek yönetiminde yeni teknik direktörünü belirlemek üzere ve bu ismin Okan Buruk olacağını artık herkes biliyor.

Bir teknik direktörün en iyi referansı, çalıştırdığı eski oyunculardır.

Biz de Okan Buruk’un, Akhisarspor dönemindeki eski öğrencilerinden Yevgen Seleznyov’a ulaştık ve ona, eski hocası hakkında neler düşündüğünü sorduk.

Şu anda Ukrayna Premier Lig ekiplerinden FK Minaj forması giyen Seleznyov, Okan Buruk’un ismini duyduğunda heyecanlandı ve eski hocasının potansiyeli sorulduğunda şunları söyledi:

“Çok büyük seviyede. Futbolculuk kariyerimde gördüğüm en iyi hoca. Benim için bir numara.

“Taktiksel anlamda en iyisi. Ayrıca harika bir insan. Futbolcularla ilişkisi çok iyi. O hep benim kalbimde. Hatta daha da öte bir yerde.”

Ukraynalı golcü, Okan Buruk’un Galatasaray’ı zafere ulaştıracağından da emin.

“Bence Galatasaray’ı şampiyon yapacak. Galatasaray benim için çok ayrı.

“Bir dönem transfer olmak istemiştim ama gerçekleşmedi. Bu yüzden Galatasaray ve Ali Sami Yen benim hep kalbimde.”

Seleznyov, Okan Buruk’un oyun felsefesi ile ilgili ise şunları söyledi ve Türk futbolunun bu tarz hocalara ihtiyacının olduğunu vurguladı.

“Oyunu kontrol etmeyi sever. Hücumcu bir hocadır ama savunmayı da asla ihmal etmez. Hem defansta hem hücumda bir numara.

"Türk futbolunun ona ihtiyacı var. Ayrıca bence Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel de çok iyi teknik direktör olacak.”

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