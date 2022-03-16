GOAL Türkiye'nin edindiği bilgilere göre; Anderson Talisca, Al-Nassr'da maaşını alamadığı için mutsuzken Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi yok.

Beşiktaş ile 2016/17 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan iki yıldız, siyah-beyazlıların zaferinde kilit oyunculardı. Aboubakar geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılar ile yeniden kupa kaldırdı.

Her iki oyuncu da Al-Nassr forması giyerken Brezilyalı ve Kamerunlu oyuncuların kulübe yeniden döneceği konuşuluyor. Peki kulüpleri ile sözleşmeleri 2024'de sona erecek Talisca ve Aboubakar için böyle bir durum mümkün mü?

Talisca ile Aboubakar, Beşiktaş'a döner mi?

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgilere göre; Anderson Talisca, Al-Nassr ile büyük bir krizin içinde.

Brezilyalı oyuncu, maaşını alamadığı için oldukça üzgün ve menajeri oyuncunun geleceğini görüşmek üzere Riyad'da bulunuyor.

Ancak Al-Nassr'a yakın tüm kaynaklar bu sorunun düzeltileceğini ve her şeyin normale döneceğini söylüyor.

Vincent Aboubakar için ise böyle bir durum söz konusu değil. Kamerunlu oyuncu kulüpten ayrılmak istemiyor ve Al-Nassr da herhangi bir sözleşme fesih durumunu düşünmüyor.

Ne söylendi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca hakkında derbi öncesi yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Kazancı Bey ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet etmiş olursunuz."

"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem.

Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."

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