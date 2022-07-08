30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Portekiz milli takımının Avrupa Şampiyonası kazanan kadrosunun bir parçasıydı.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, yeni sezon için kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Jorge Jesus'u teknik direktörlük koltuğuna getiren Fenerbahçe; Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'a imza attırdı. Galatasaray ise Okan Buruk ile anlaşırken Abdülkerim Bardakçı'ya da imza attırdı.

Transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken iki takımın Real Betis'in Portekizli defansif orta sahası William Carvalho için karşı karşıya geldiği konuşuluyor.

Peki, William Carvalho'nun İstanbul'a gelme şansı var mı? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Ne biliyoruz?

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgilere göre; ne Galatasaray ne de Fenerbahçe, William Carvalho için henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

Real Betis, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro talep ediyor. Eğer 8 milyon Euro veya çevresinde bir teklif gelirse Real Betis, oyuncuyu göndermeye hazır.

William Carvalho'nun İspanyol ekibiyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı.

Carvalho'nun kariyeri

30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Portekiz milli takımının Avrupa Şampiyonası kazanan kadrosunun bir parçasıydı.

Kariyerine ülkesinin Sporting CP takımında başlayan William Carvalho, burada aynı zamanda şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jorge Jesus ile çalıştı.

18-19 sezonunda Real Betis'e 16 milyon euro bonservisle transfer olan William Carvalho, o sezondan beri takımının değişilmezleri konumnda.

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