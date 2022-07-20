İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş'a transfer olan eski öğrencisini GOAL Türkiye'ye değerlendirdi.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, son olarak İstanbulspor'un stoperi Emrecan Uzunhan'ı renklerine bağladı.

21 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılar ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Genç savunmacıyı, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'daki hocası Osman Zeki Korkmaz, GOAL Türkiye'ye anlattı.

Korkmaz, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselirken kadronun önemli bir parçası olan oyuncunun önemli özelliklerini şu sözlerle aktardı:

"Savunma hamleleri kuvvetli. En önemli özelliği bu. Hava toplarında hem savunmada hem de hücumda başarılı. Oyun kurma konusunda da gelişti. İlk önce bazı püf noktalarda sıkıntılar yaşıyordu ama daha sonra onu iyi hale getirdi.

"Bu da onun gelişmeye açık oyuncu olduğunu gösteriyor. Hamle gücü ve kararlılığıyla bunu rakibe hissettiriyor.

"Gelişmekte olması ve gelişiminin hızlı olması bizi, onunla ilgili umutlu konuşmaya itiyor. Havadan hem savunmada hem de hücumda oldukça etkili. Oyun kurma konusunda da gayet iyi."

Bilindiği gibi Beşiktaş, Valerien Ismael ile üçlü savunma oynuyor. Solak oyuncunun sol stoperde oynaması bekleniyor.

Osman Zeki Korkmaz, Emrecan'ın buna ön hazırlığının olduğunu vurguluyor.

"Zaten geçen sezon bizim de üçlü savunma çalışıp oynadığımız maçlar oldu. Antrenmanlarda da üçlü savunmayı çalıştık. Bu anlamda ön hazırlığı var. Transferinden sonra bana, 'Hocam iyi ki üçlü savunma çalışmışız' dedi."

İstanbulspor'un hocası, Emrecan'ın entelektüel bir kişiliği olduğunu da sözlerine ekledi:

"Üniversite okumaya devam ediyor. Okumayı seven entelektüel bir kimliğe sahip yapan bir oyuncu. Gelişime her türlü açık."