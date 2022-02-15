ÖZEL | Güven Yalçın, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini reddetti

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgiye göre; Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın sözleşme yenileme teklifine bir kez daha olumsuz yanıt verdi.

Bu Beşiktaş'ın genç oyuncuya yaptığı ilk teklif değil. Daha önce basında yer alan haberlerde, siyah beyazlı yönetimin Güven'e 6 milyon lira garanti ücret önerdiği, ancak oyuncunun menajeri aracılığıyla bir milyon euro (15 milyon lira) talep ettiği belirtilmişti.

Üç oyuncu ile görüşmeler sürüyor

Aradaki farkın büyüklüğüne rağmen görüşmelere devam etmeye karar veren kulüp, Güven'i imzaya ikna etmeyi yine başaramadı.

Beşiktaş tıpkı Güven gibi sözleşmesi yazın bitecek olan Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'u da takımda tutmak istiyor.

Sezon başında Chelsea'den kiralanan, fakat performansıyla hayal kırıklığı yaratan Batshuayi ise gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Dört maçta 42 dakika

Gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş'ın Güven Yalçın'a son haftalarda fazla süre vermemesi siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Düsseldorf doğumlu forvet Süper Lig'deki son dört maçta toplam 42 dakika sahada kalabildi. Karagümrük maçında 11, Yeni Malatyaspor maçında 23 dakika şans bulan Güven, Antalyaspor karşısında yedi, Adana Demirspor maçında ise sadece bir dakika oynadı.

Bu dört maçta sadece üç gol atabilen Beşiktaş, Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederken, diğer üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

2018'de Leverkusen'den transfer edilen 23 yaşındaki forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 90 maçta 18 gol ve yedi asistle oynadı.

Güven bu sezon ise Süper Lig'de 20 maça çıktı, dört gol attı ve üç asist yaptı.

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