ÖZEL RÖPORTAJ | Samet Çayır @sametcayir

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Final mücadelesinde bu akşam Portekiz karşısında olacak.

Bu kritik karşılaşmayı; Beşiktaş'ın, Benfica'dan kadrosuna kattığı ve daha sonra Çaykur Rizespor'a kiraladığı Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile konuştuk.

İşte sorularımız ve Portekizli orta sahanın yanıtları.

Portekiz'in son durumuyla ilgili ne düşünüyorsun? Güçlü ve zayıf yanları neler?

"Portekiz Millî Takımı’nı zaten dünyadaki herkes biliyor. Çok iyi oyuncuları var. Her zaman çok ünlü oyuncular çıktı buradan. Her zaman birlikte oynamayı başarabilen ve ‘bitti’ demeden maçı bitirmeyen bir takım.

"Kötü gittiği zaman bile bir anda maçı çevirebilecek kuvvette olan bir takım. Zayıf yönleri ile ilgili pek bir şey söylemek istemiyorum çünkü çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum."

Portekiz, kasım ayında evinde ağırladığı Sırbistan'a son dakikada yediği golle kaybetmiş ve Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma şansını yitirmişti. Takım bu şoku atlatmış mıdır?

"Söylediğiniz gibi, bizim için sindirilmesi gerçekten zor bir skor oldu. Herkes üzüldü ve bir şok geçirdi diyebilirim. Ama Portekiz büyük bir takım. Bu tip durumların üstesinden gelebilecek bir ekip.

"Biz her zaman mücadeleye hazır bir millî takımız. Türkiye maçına da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bence hakkımız olan skoru alacağız."

Cristiano Ronaldo hakkındaki görüşlerin neler? Bazı insanlar artık yaşlandığını ve takımın hızını kestiğini düşünüyor. Buna katılıyor mu?

"Cristiano Ronaldo ile ilgili olumsuz şeyler söyleyen insanların futboldan anladıklarını söyleyemem. O, efsane bir isim.

"Portekiz için de neler yaptığını neyi ifade ettiğini herkes biliyor. Eleştirenler belki de sadece rakamlara bakıyorlardır ama ben bu eleştirilere kesinlikle katılmıyorum.

"Çok değerli bir oyuncu. Her maçta bize çok iyi katkı vereceğini düşünüyorum."

Türkiye'yi son zamanlarda hiç seyrettin mi? Türk Millî Takımı hakkındaki görüşlerin neler?

"Türkiye Millî Takımı'nı takip ediyorum. Gerçekten hem olumlu hem de olumsuz yönde birçok maçta büyük sürprizler yapabilen bir takım. Birçok maçı son dakikada çevirebiliyor veya kesin yeneceğini düşündüğünüz karşılaşmalarda kaybedebiliyor.

"Ama tabii ki çok iyi isimler var ve çok iyi takımlarda oynuyorlar. İyi bir birliktelik yakalandı ve işi play-off'a kadar getirdiler. Zaten bu akşam da çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım hak eden kazanır."

Turun net favorisi Portekiz mi, yoksa Türkiye sürpriz yapabilir mi?

"Futbol gerçekten öngörülemez bir spor dalı. Favoriler her zaman kazanmıyorlar. Zaten bir maçta favori ilan edilmek de iyi bir şey değil.

"Evet, Portekiz bu maçın favorisi, bunu herkes biliyor. Ama zaten futbolun bu kadar sevilmesinin sebebi, her zaman favori takımların kazanamaması.

"Görsel zevkinin çok üst seviyede olacağını düşündüğüm bir karşılaşma olacak."

Portekiz 2022 Dünya Kupası'na katılırsa, kendisin millî takım formasıyla hayâl edebiliyor musun?

"Her Portekizli oyuncu millî takımda görev almak ister. Ben de daha önce görev yaptım ve yeniden oynamak istiyorum.

"Tabii bunu sadece söylemek yeterli olmaz. Çok çalışmam lazım. Oynadığım maçlarda orayı hak ettiğimi göstermem lazım.

"Bunu çok istiyorum. Umarı ileride tekrar millî takım formasını giyerim."

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