Marcao, bu hafta başlayan Galatasaray hazırlıklarına henüz katılmadı.

Sevilla savunmasını güçlendirmek için çalışıyor ve kırmızıyla işaretlenen isimlerden biri de Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao Teixeira.

İspanyol kulübü, Marcao'yu Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos'un yerini alacak adaylar arasına aldı. GOAL'ün edindiği bilgilere göre; Sevilla, Marcao için Galatasaray ile şimdiden temasları başlattı.

26 yaşındaki oyuncu, Sevilla'ya katılma olasılığı konusunda çok heyecanlı. Sevilla'da oynamak için mümkün olan her şeyi yapmak istediğini şimdiden açıkça belirtti. Bu arzu sadece kelimelerle gösterilmez, çünkü Marcao bu isteğini bazı eylemlerle de gösterdi.

Brezilyalı stoper, birkaç gün önce Zenit'in teklifini reddederek Sevilla oyuncusu olma arzusunu ortaya koydu.

Antrenmana katılmadı

Ayrıca bu hafta başlayan Galatasaray hazırlıklarına henüz katılmadı. GOAL'ün kaynaklarına göre; Marcao, Brezilya'da Sevilla'ya gitme olasılığının netleşmesini bekliyor. Türkiye'ye dönmeden doğrudan İspanya'ya gitmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray kaynaklarına göre ise Marcao, özel izinli ve bu yüzden sezonun ilk antrenmanlarına katılmadı.

Marcao'nun menajeri de Brezilya'da ve kulüplerden yeşil ışık bekliyor. Kulüplerin anlaşmasının ardından Marcao'nun menajeri son detayları şekillendirecek.

"El Desmarque"a göre Sevilla, Galatasaray'a 10 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu. Galatasaray bu teklifi artırmaya çalışıyor.

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