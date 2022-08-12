Jose Mourinho'nun takımında oynamak isteyen İtalyan golcü, işler ters giderse Galatasaray forması giyebilir.

Lucas Torreira ve Dries Mertens’i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bir başka yıldız Andrea Belotti’nin peşinde.

La Gazetta dello Sport’un haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan santrfora geniş çaplı bir kontrat önermeye hazır.

Biz ne biliyoruz?

GOAL İtalya’dan Alessandro De Felice’nin verdiği bilgiye göre Belotti’nin ilk tercihi, Jose Mourinho'nun takımı AS Roma.

Fakat Serie A ekibinin bu transferi gerçekleştirebilmesi için mevcut kadrodan satış yapması gerekiyor. Gidecek oyuncular arasında en büyük aday ise Eldor Shomurodov.

Roma kısa süre içerisinde Özbek golcüyü satarsa Belotti, başkente taşınacak. Roma adına işler yolunda gitmezse İtalyan santrfor, Galatasaray'a 'evet' diyebilir.

Andrea Belotti'nin Torino kariyeri

2015 yılında Palermo'dan Torino'ya transfer olan Belotti, burada yedi sene geçirdi.

28 yaşındaki santrfor, Torino ile 251 maça çıkarken, bu mücadelelerde 113 gol atıp 28 de asist yaptı.

İtalya Millî Takımı'nda ise 44 kez sahaya çıkan Belotti, Gök Mavili forma ile 12 gole imza attı.