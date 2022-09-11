Aslan'ın ikon isimlerinden olan Sabri Sarıoğlu, mevkidaşı Sacha Boey'nin son dönemde yakaladığı çıkışı kayda değer buluyor.

Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, Sacha Boey'in daha iyi seviyeye gelebileceğini söyledi.

Sezon öncesi kampında takımdan gönderilmesi düşünülen Boey, yakaladığı çıkışla şu anda takımın vazgeçilmezi oldu.

Sarıoğlu, Boey'nin fizik kalitesine vurgu yaptı ve oyuncunun kolay yolu seçmediğini vurguladı.

Ne söylendi?

GOAL Türkiye'ye konuşan eski millî sağ bek, Boey'in yükselişini şu sözlerle değerlendirdi:

"Gayet iyi bir performans sergiliyor. Fizik kalitesi çok yüksek. Sağ kanattan çıkışları oldukça etkili.

"Son dönemde özellikle ofansif anlamda iyi işler çıkarıyor. Bu yönüyle daha çok öne çıkıyor. Savunmasını da geliştirdiği takdirde daha iyi bir seviyeye gelebilir."

Boey, yaz kampında gönderilmek istenen oyunculardan biriydi. Galatasaray'ın eski kaptanı, bu gibi durumlarda futbolcuların önemli bir ikilemde kaldığını ve sonunda bir seçim yaptığını anlattı.

"Bu gibi durumlarda bazı oyuncular pes edip takımdan ayrılmayı bekler. Bazıları ise daha çok çalışıp, kendisini kanıtlamayı arzular.

"Sacha Boey, kolay yolu değil zor olanı seçti ve çalışarak kendisini gösterdi. Şu anda zaten bunun meyvesini aldığını hepimiz görüyoruz.

Sarıoğlu, takımın yıldız transferleri hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Çok kaliteli transferler yapıldı. Gelenlerin çoğu yıldız isimler. Ancak şu an yorum yapmak için biraz erken. Çünkü bunun için hazır olmaları gerekiyor.

"Fizik kondisyon olarak takımın şu anki seviyesine geldiklerinde daha net bir yorum yapabiliriz."