GOAL Türkiye, Galatasaray ile ismi anılan ve Borussia Dortmund'dan bu sezonun sonunda ayrılan Marco Rose'yi GOAL Almanya'ya sordu.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından kadro planlaması da hız kazanmaya başlıyor.

Bu doğrultuda ilk olarak teknik direktör seçimi yapılacak.

Çiçeği burnunda başkan Dursun Özbek'in mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmesi beklenmiyor.

Özbek, son olarak teknik direktör için gelecek haftayı işaret ederken basında pek çok isim çıkmaya başladı.

Türk teknik direktörlerden Okan Buruk'un ismi ön plana çıkarken yabancı adaylar ise River Plate'in çalıştırıcısı Gallardo ve son olarak Borussia Dortmund'un başında yer alan Marco Rose.

GOAL Türkiye, Galatasaray ile ismi anılan ve Borussia Dortmund'dan bu sezonun sonunda ayrılan Marco Rose'yi GOAL Almanya'ya sordu.

Ne söylendi?

GOAL Almanya editörlerinden Oliver Maywurm, Marco Rose'yi şöyle anlatıyor:

"Marco Rose, iletişimi çok iyi olan bir teknik direktördür.

"Oyuncularını idare ederken çok rahattır ama aynı zamanda disipline de büyük önem veriyor.

"Medyayla da iyi ilişkiler kurmaya her zaman heveslidir ve genellikle sorulara çok net cevaplar verir.

"Taktik olarak tercih ettiği dizilişler 4-4-2 veya 4-2-3-1'dir. Taktik esnekliği de bulunuyor.

"Her zaman takımlarının hücum futbolu oynamasını ister."

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