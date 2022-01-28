ÖZEL | Bursaspor’un eski antrenörü Musa Öztürk: Batuhan Kör, en doğru takıma gitti

ÖZEL HABER | Samet Çayır @sametcayir

Süper Lig’de şampiyonluğa doğru giden Trabzonspor, Türkiye’nin en popüler altyapı tesislerinden biri olan Vakıfköy’den kadrosuna üç genç futbolcu kattı.

Bursaspor'dan 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen ve 20 yaşındaki forvet Batuhan Kör, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

GOAL Türkiye, üç oyuncudan, 2020'de Göztepe'ye attığı dört gol ile ismini duyuran fakat daha sonra standart bir performans sergileyen Batuhan Kör’ü yakından inceliyor.

Batuhan’ı ile altyapıda iki, A Takım’da ise bir sene çalıştıran Bursaspor’un eski antrenörü Musa Öztürk, genç genç golcünün Trabzonspor’a transferini GOAL Türkiye’ye değerlendirdi.

Batuhan’ın gelecek vadettiğini söyleyen Öztürk, 20 yaşındaki forvetin oyun repertuarının da oldukça geniş olduğunu vurguladı.

“Gelişime çok açık bir forvet oyuncusu. Topu saklama özelliği her geçen gün artıyor. Set oyununda önemli bir pivot oyuncusu.

Açık alanda oynayabilme özelliği de var. Savunma arkası koşularını yapabilen bir forvet. Kanat oyuncusu olarak da oynayabilir.

Özellikle alan bulduğunda çok etkili. Ceza sahası içine bitirici koşular yapmayı sever. Buna örnek birçok gol var. Çalışmayı çok seviyor.”

Öztürk, Batuhan’ın en doğru yere gittiğini iddia ediyor ve bunu da şu sözlerle açıklıyor:

“Batuhan’ın başarılı olabilmesi için Trabzon’daki ortam da çok önemli. Bursaspor’un kadrosu genelde genç oyunculardan kurulu olduğu için burada oldukça rahattı. Orada ise çok tecrübeli yıldızlarla onayacak.

"Trabzonspor önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacak. Bu da Batuhan ve diğer oyuncular için önemli bir şans.

"Üç oyuncu da bence en doğru tercihi yaptı. Çünkü Abdullah Avcı, böyle süreçleri en iyi yöneten hocalardan biri.

"Trabzonspor’u da kutlamak gerek. Geleceği iyi planlıyorlar ve potansiyelleri çok yüksek gençleri aldılar. Yabancı oyuncu sayısındaki kuralın değişeceğini düşündüğümüzde bu hamleleri çok daha değerli hale geliyor.

“Şu anda organizasyon anlamında onları en doğru yönlendirebilecek hocanın yanına gittiler.”

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