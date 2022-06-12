Frankfurt'a transfer olması beklenen Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan bu yaz ayrılacak tek özkaynak oyuncusu olmayabilir.

Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a satışını 6.5 milyon euro karşılığında tamamlamak üzere olan Beşiktaş yönetimi, kulübün özkaynağından yetişen iki oyuncusuyla daha vedalaşmaya hazırlanıyor.

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgiye göre; siyah-beyazlı kulüp, tıpkı Rıdvan gibi sözleşmeleri Haziran 2023'te sona erecek olan Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı'yla da yolları ayırmaya karar verdi.

Ne biliyoruz?

Yapılan görüşmelerde üç oyuncunun menajeriyle de sözleşme uzatmak için anlaşamayan Beşiktaş yönetimi, bu yüzden Rıdvan'ın ardından Ersin ve Serdar'ın da satışına onay verdi.

Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen iki oyuncuya gelecek teklifleri bekleyen yönetim, yine gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan bir diğer özkaynak oyuncusu Emirhan İlkhan'ı ise takımda tutmak istiyor.

Ersin ve Serdar'ın yerine transfer yapılacak mı?

Rıdvan Yılmaz'ın yerini Altay'ın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kazımcan Karataş ile doldurmayı isteyen Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun yerine yeni bir kaleci almayı ise düşünmüyor.

Sezonun son maçlarında forma giyen genç kaleci Emre Bilgin'e çok güvenen Beşiktaş teknik heyeti, Mert Günok'un da sakatlığını atlatacağı için yeni bir kaleciye ihtiyaç duymuyor. Beşiktaş'ın gelecek sezonki üçüncü kalecisi ise yine özkaynaktan 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin olacak.

Beşiktaş yönetimi, buna karşın Serdar Saatçı'nın yerine kadroya yerli bir stoper dâhil etmeyi düşünüyor. İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı isteyen yönetim, aldığı astronomik bonservis bedeli talebiyle afalladı ve geri adım attı. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Göztepe'den Atınç Nukan için ise görüşmelerini sürdürüyor.



