A Millî Takım'ın sağ beki, Lille'deki dört yıllık kariyerinin ardından İtalya Serie A'da yeni bir maceraya hazırlanıyor.

UEFA Konferans Ligi'nin şampiyonu AS Roma, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Sağ bek arayışında olan İtalya Serie A ekibi, gözünü Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik'e dikmiş durumda.

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgiye göre Roma, A Millî Takım forması giyen 25 yaşındaki sağ beki kısa süre içinde kadrosuna katacak.

Ne biliyoruz?

GOAL İtalya editörü Renato Masiani'nin, GOAL Türkiye'ye verdiği bilgiye göre Serie A ekibi, Mehmet Zeki Çelik ile sözleşme imzalamak üzere.

Roma, Lille kulübü ile 2023 yazında sözleşmesi sona erecek olan sağ bek için Ligue 1 ekibine 6-7 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyecek.

Mehmet Zeki Çelik'in Lille kariyeri

2018'de İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro karşılığında Fransa'ya transfer olan Zeki Çelik, Lille formasıyla toplamda 143 resmî maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu, söz konusu 143 mücadelede sekiz gol atıp 14 asist yaptı.

Millî sağ bek, Lille ile bir Ligue 1 şampiyonluğu bir de Fransa Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.