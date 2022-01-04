ÖZEL | Antalyaspor'da dört futbolcu Beşiktaş maçında oynayamayacak

ÖZEL HABER | Samet Çayır @sametcayir

Beşiktaş ile Antalyaspor, çarşamba akşamı 2022 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Fakat maç öncesi iki takımda da yaşanan eksiklikler, şimdiden karşılaşmanın önüne geçmiş durumda.

Bilindiği gibi Beşiktaş, salı günü yaptığı açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolculardan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın, kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Mert Günok, Necip Uysal, Gökhan Töre, Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup ise zaten hali hazırda olan eksiklerdi.

Antalyaspor'da hangi oyuncular eksik?

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Antalyaspor'da Fredy, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle; Erkan Eyibil, Naldo ve Haji Wright ise temaslı olmaları sebebiyle Süper Kupa'da Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

İki takım arasındaki Süper Kupa mücadelesi çarşamba akşamı saat 20.45'te, Katar'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.

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