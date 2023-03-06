İtalyan hoca, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve vatandaşı hakkında konuştu.

GOAL Italia Twitch kanalına konuşan Montella, öncelikle Türkiye'de yaşanan yıkıcı deprem hakkında, "Gökdelenler yerle bir oldu, sorun göründüğünden daha ciddi" diyerek durumun vehametini aktardı.

İtalyan hoca, yaşanan trajediden bahsederken kıyamet kopmuş gibi hissettiğini ifade etti.

Montella'nın deprem hakkındaki açıklamaları şu şekildeydi:

"Göründüğünden veya anlatıldığından çok daha büyük bir sorun olduğu hissine kapılıyorum.

"Gerçekten trajik bir durum, depremin yaşandığı şehirlerde kıyamet kopmuş gibi görünüyor.

"Futbolu düşünmek çok zor, ama ben de kendime 'Bu durumda ne yapacağız?' sorusunu defalarca sordum.

"Bu insanlara bir umut ve gelecek işareti vermek için görevimizi yapmaya çalışacağız.

"Hatay'da yaşananlar için bir şeyler yapmaya çalıştık. Adana'da yerle bir edilmiş onlarca gökdelenler vardı.

"Antalya ve İstanbul'da antrenmanlar yaptık, ama Pazar gününden sonra Adana'ya dönmeliyiz.

"Orada olmak hem duygusal hem de fiziksel olarak çok kolay değil, ancak birlikte olarak sürekliliği sağlamak zorundayız.

"Ekibimizde evine gidemeyen insanlar var. Bu bir kıyamet. Az ya da çok güçlü sürekli artçı sarsıntılar oluyor ve bunlar tekrarlandığında insanların psikolojisi bozulabiliyor.

"Ama umut var ve yardımlarla yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz.

"Bir insani yardım derneği kurdum. Umudum evler inşa etmek, öksüz kalmış çocuklara yardım etmek, özellikle Adana'dan çünkü kendimi bağlı hissettiğim şehir...

"Bu büyük depremlerden sonra, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Depremden öncesi ve sonrası var artık.

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo hakkında ise şöyle konuştu:

"Galatasaray harika bir kulüp, Türkiye'nin en iyileri arasında yer alıyor. Şehir olağanüstü.

"Zaniolo'nun 6 ay daha Roma'da kalması düşünülemezdi.

"Bu yüzden kulübün de bu konuda onu desteklediğini düşünüyorum ve Zaniolo'nun, Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünüyorum.

"Icardi, Mertens, Torreira ve Oliveira gibi oyuncular Galatasaray'da oynuyor."

Balotelli'yi yeniden milli takıma kazandırmasıyla ilgili:

"Mario bizimle yaklaşık 20 gol attı. Milli takıma çağrılma motivasyonu güçlüydü.

"Bu yıl gitti, artık İsviçre'de oynuyor. Mario kendisine rağmen bir anda işleri yoluna koyma ve tersine çevirme yeteneğine sahip bir futbolcu."

Pirlo'nun Fatih Karagümrük deneyimi hakkında:

"Andrea çok iyi gidiyor. Başlangıçta durumları anlamak ve kendini anlatmak için bir adaptasyon anı yaşadı, ama şimdi önemli bir istikrar yaşıyor.

"Kesinlikle futbolu biliyor ve Türk futbolunu öğreniyor."