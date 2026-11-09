Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Al Ahli karşısında oynanacak merakla beklenen klasik karşılaşmasında en önemli hücum silahlarından birini kaybetmemek için erken harekete geçiyor. Yeni gelişmeler, Portekizli Joao Felix'in ülkesinin millî takımındaki görevinin ardından mümkün olan en kısa sürede Cidde'ye ulaşmasını sağlamak amacıyla olağanüstü bir adım atıldığını ortaya koydu.

Suudi Arabistan'ın "El Yevm" gazetesine göre, Al Nassr yönetimi, Portekiz-Galler maçının bitiminin hemen ardından Felix'i doğrudan Cidde'ye taşımak için özel bir uçak hazırlıyor. Bu adım, oyuncunun dönüş yolculuğunu kısaltmayı ve alışılmış uçuşlarla seyahat işlemlerinin tamamlanmasını beklemek yerine Al Ahli karşılaşmasına yetişmesine fırsat tanımayı amaçlıyor.

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Bu adım, maçın Al Nassr açısından taşıdığı önem nedeniyle geliyor. Takım, en önemli hücum unsurlarından birinin yokluğundan etkilenmek istemiyor; özellikle Felix takıma katıldığından beri etkili performanslar sergiliyor ve teknik ekibin fırsat üretme ile rakip kaleye ulaşma konusunda güvendiği kozlardan biri hâline geldi.

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Bu hamle aynı zamanda kulübün, uluslararası maç baskısıyla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkma isteğini de yansıtıyor. Özellikle Portekiz-Galler maçının zamanlaması, oyuncunun Al Ahli karşısında forma giymesini zaman darlığı tehdidi altına sokuyor ve bu durum Al Nassr'ı, oyuncunun gecikmeden Suudi Arabistan'a dönmesini garanti altına alacak hızlı bir çözüm aramaya itti.

Özel uçağın hazırlanmasına rağmen Felix'in Cidde'ye ulaşması tek başına forma giymesini kesinleştirmeye yetmeyecek; zira teknik ekibin, Al Ahli karşısında sahaya sürme konusunda nihai kararı vermeden önce millî maç ve seyahatin ardından oyuncunun fiziksel durumunu değerlendirmesi gerekecek.

Bu hamleler, Al Nassr'ın klasik karşılaşmada Felix'e ne kadar bel bağladığını gözler önüne seriyor. Yönetim, oyuncunun önündeki lojistik engeli ortadan kaldırmaya çalışıyor ve Felix'in, takımın önümüzdeki dönemdeki en önemli maçlarından birinde sahada olmasını umuyor.