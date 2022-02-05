Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da dikkatli gözlerle takip ettiği bir takım haline geldi.

Nedeni ise basit. Uluslararası alanda tanınmış bir teknik direktörleri ve santrforları var.

Şu ana kadar Adana ekibiyle ligde harika sonuçlar alan ve Türkiye'de yeni bir futbol deneyimi yaşayan Vincenzo Montella, GOAL İtalya'ya konuştu.

47 yaşındaki teknik direktör; Mario Balotelli'den, Yunus Akgün'den ve Adana şehrinden bahsetti.

Montella neler söyledi?

Serie B'de geçirdiği sezonun ardından Türkiye'de adeta küllerinden doğan Mario Balotelli, hocasını da oldukça memnun etti.

Montella, Süper Mario'nun bu seviyede kalmasının kendisine bağlı olduğunu vurguladı.

"İtalya Millî Takımı'na geri dönmek için her zaman çok kararlıydı. Onun için çok mutluyum. Roberto Mancini ona güvendi ve Mario'nun büyük hedefleri var.

"Şimdi bu seviyede devam etmek ona kalmış. O elbette bizim en iyi forvetimiz ve kulüple uzun bir kontratı var."

İtalyan hoca, yaşadığı şehir Adana ile ilgili şu ana kadar edindiği tecrübeyi şöyle anlattı:

"Çok şey öğreniyorum, çok olumlu bir deneyim yaşıyorum. Daha önce başka teklifler de vardı fakat İtalya'yı pandemi nedeniyle terk etmeye hazır değildim.

"Türkiye, tarih açısından zengin, güzel ve çeşitliliğe sahip bir ülke. İstanbul harika. Güneyde, Suriye sınırına 200 kilometre uzaklıktayız ve Adana'da hayat çok güzel.

"Burası çok tutkulu bir şehir. Burada Roma döneminden kalma bir köprü var. Çok fazla İtalyan yok, yerel halkın işlettiği bazı restoranlar var."

Montella, Türkçeyi öğrenmekte biraz zorluk yaşadığını da kabul etti.

"Biraz Türkçe konuşabiliyorum. Temel kelimeler çok zor.

"Örneğin oyuncuları, forma numaraları ile hatırlıyorum çünkü isimleri aklımda tutmak çok zor oluyor. Okunuşları, formalardaki isimlerden farklı."

47 yaşındaki hoca, Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen ve bu sezon büyük bir çıkış yapan Yunus Akgün hakkında da konuştu.

Montella, attığı gollerden sonra İtalyan hocanın futbolculuk döneminde kendisiyle özdeşleşmiş 'uçak sevinci'ni taklit eden Yunus hakkında şu yorumu yaptı.

“Yunus daha 21 yaşında ama muazzam özellikleri var. Hızlı ve ayrıca tekniği harika. Gollerden sonra uçak sevinci yaparak beni onurlandırıyor."

Montella, geleceği hakkında sorulan soruyu, "Burada kendimi iyi hissediyorum ama bir hoca olarak asla uzun vadeli projeler düşünemezsiniz" diyerek yanıtladı.

Fiorentina'dan Juventus'a giden Vlahoci hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Geldiği seviyeyi görmekten gurur duyuyorum. Fiorentina'da benimleyken ilk maçlarını oynuyordu ama ona her zaman süre veremezdim."

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