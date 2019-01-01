ÖZEL RÖPORTAJ | Hızlı, çabuk ve güçlü Akhisarspor

Geçtiğimiz son iki sezonda çalıştırdığı takımları Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

| İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

TFF 1. Lig'de altıncı haftayı lider kapatan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak Goal ve Mackolik'in sorularını yanıtladı. İki sezon önce 'u, geçtiğimiz sezon da Gaziantep Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e taşıyan deneyimli teknik adam, bu sezon da iddialı. Altıparmak geride kalan altı haftayı ve takımı değerlendirdi:

"Lig uzun bir maraton. Bu maratonun başı da ortası da sonu da farklı oynanıyor. Herkes sezon başında hem takım oluşturma hem de takım düzeni kurma anlamında sıkıntı yaşıyor. Biz de yeni bir takımız ve bu sıkıntıları bizler de yaşadık. Biz tabii daha tecrübeli bir takımız. Geçen sezondan kalan oyuncular ile yeni oyuncular şu anda çok iyi bir uyum içindeler. Hem yönetim, hem kulüp yapısıyla iyi de bir ortamımız var. Yavaş yavaş da artık taraftarımız bizimle olmaya başladı. İyi bir oluşum oldu. Bunun da semerisini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Altı haftalık periyotta, özellikle ilk milli takım arasından sonra ve bu haftaki milli takım arasına kadar olanki süreç bizim için çok iyi geçti. maçını kazanıp bu süreci iyi bitirmek istiyoruz."

1. Lig'in tecrübeli isimlerinden olan Akhisarspor'un yeni transferi Burhan Eşer, attığı 4 golle takımının liderliğinde büyük pay sahibi. Altıparmak, tecrübeli oyuncunun bireysel performansından çok takım performansının önemine dikkat çekti:

"Ben bir oyuncu üzerinden değil, takım üzerinden değerlendirme yapıyorum. Zaten iyi performans sergileyeceğini düşündüğümüz ve kalitesine, tecrübesine güvendiğimiz için Burhan'ı ve diğer oyuncuları buraya transfer ettik. Muhammed Reis, Taha Yalçıner ve Sokol Cikalleshi transferin son günü aramıza katıldılar. Bu oyuncuların takıma ve oyun düzenine alışmaları bir, iki maç aldı ama şu anda bütün oyuncular hem bizim ne istediğimizi hem ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorlar. Şu anda Burhan'ın gerçekten çok iyi bir performansı var. Ama onun yanında bütün takımın performansı çok iyi durumda."

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"Önemli olan topla oynamak değil, nasıl sahip olduğunuzdur"

Karagümrük deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek liderliği ele geçiren Akhisarspor, bir önceki hafta da 'u mağlup etmişti. Mehmet Altıparmak iki maçta ortalama %35 topa sahip olan yeşil siyahlıların oyun sistemini anlattı:

"Topa nerede sahip olduğunuz ve nasıl kullandığınız çok önemli. 30 pas yapıp orta sahaya yeni gelmek bana göre topa sahip olmak değil. Veya bir takım topa %60 sahip oluyor ama %30'unu kaleci oynamış... Bunlar topa sahip olmak değil. Bizim istediğimiz mümkün olduğunca önde basan, hızlı hücum yapan, çok çabuk oynamaya çalışan bir takım. Antrenmanlarımın hepsinde de bu sistemi uyguluyorum. Pas hatasına zorlayan, çabuk hızlı hücum yapan, kaptırdığı yerde de topu çabuk kazanmaya çalışan bir takım istiyoruz. Bunu da yavaş yavaş uygulamaya başladık.

Böyle oynayarak iki sene üst üste Süper Lig'e çıktık. En büyük prensibim 'bir yersem iki atayım, iki yersem üç atayım' düşüncesi. İzleyenlere de zevk vermek lazım. Bu işi biz sadece kendimiz için yapmıyoruz. Oynadığımız oyunla taraflı tarafsız futbolseverleri de tribüne çekmek istiyoruz. Ne iş yaparsan yap zevk almadığın işten başarılı olamazsın. Oyuncularıma da aynı şeyi söylüyorum, 'oynadığınız oyundan zevk alın, izleyenlere zevk verelim'. Bunu yaparken de kendi prensiplerimizi uyguluyoruz. Şu ana kadar da her şey çok iyi gidiyor."