Goal Hollanda'dan Jeroen Van Poppel, Galatasaray eşleşmesi öncesinde PSV Eindhoven hakkında bilgiler verdi.

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray karşısında 4-2-2-2 oynadığı geçen sezonun aksine 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Galatasaray, PSV karşısında şans arayacak.

Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, 2 futbolcunun koronavirüsü salgınına yakalandığını duyurdu. Oyuncuların tedavi ve karantina süreci başladı.

Peki PSV Eindhoven tarafında durum nasıl?

"PSV'nin en büyük yeteneği yedek kulübesinde başlayacak"

Goal Hollanda'dan Jeroen Van Poppel, PSV Eindhoven'ın Galatasaray karşısında bazı yetenekli oyuncularından mahrum olduğunu söylüyor:

"PSV, Galatasaray'a karşı oynayacağı maçlara iyi hazırlanmış görünüyor. André Ramalho, Marco van Ginkel ve Davy Pröpper ve birkaç deneyimli oyuncuyla anlaştılar, ancak üç kilit oyuncuları olmayacak:

Denzel Dumfries ve Donyell Malen, transfer olabilecekleri için henüz antrenmanda değiller. Cody Gakpo ise antrenmanlara kısa süre önce tekrar başladı ve yedek kulübesinde olacak.

PSV, Galatasaray'dan önceki son iki hazırlık maçına hemen hemen aynı kadroda başladı. Teknik direktör Roger Schmidt büyük ihtimalle aynı oyuncuları seçecek.

Kadro muhtemelen şöyle olacak: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Vertessen; Zahavi.

Schmidt, PSV'nin 4-2-2-2 oynadığı geçen sezonun aksine 4-2-3-1 sistemini seçiyor gibi görünüyor.

Kalede yeni transfer Joël Drommel olacak çünkü Yvon Mvogo kadroda değil.

Schmidt, sağ arkada Jordan Teze ile Philipp Mwene arasında seçim yapmak zorunda. Ayrıca Davy Pröpper ve Pablo Rosario orta sahada İbrahim Sangaré veya Marco van Ginkel yerine oynayabilir.

PSV'nin en büyük yeteneklerinden biri olan Mohamed Ihattaren büyük ihtimalle yedek kulübesinde başlayacak."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edebilmesi için üç ön eleme turunu geçmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turunda mücadele edecek.

Galatasaray bu durumda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle 3. ön eleme turunda karşılaşacak.

Aslan bu turu da geçerse play-off turuna yükselecek ve oradan da istediği sonuçları alırsa gruplara katılmaya hak kazanacak.

Daha fazlası