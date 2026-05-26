Goal.com
CanlıBiletler

Çeviri:

Özel: Naomi Girma, ABD Kadın Milli Takımı’nın kültürünü, Alex Morgan’ın rehberliğini ve futbolda ruh sağlığı için verilen mücadeleyi anlatıyor

N. Girma
A. Morgan
Chelsea FC Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
San Diego Wave FC
ABD 1
ABD

ABD Kadın Milli Takımı ve Chelsea'nin savunma oyuncusu Naomi Girma, Soccer Girl Podcast'e konuk olarak üst düzey futbolun getirdiği baskılar, kadın futbolunun gelişimi ve ruh sağlığı konusunda yaptığı savunuculuk faaliyetlerinin ardındaki son derece kişisel motivasyonunu anlattı.

Ruh sağlığı savunucusu olarak Girma, baskı ve başarısızlıkla nasıl başa çıktığını ve Common Goal’un “Create the Space” girişimindeki rolünü de anlattı.

Common Goal ile olan ilişkisi, %1 taahhüdünü üstlenerek futbol yoluyla topluma katkıda bulunmayı da içeriyor. Şimdi ise, 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan küresel futbol bağış günü World Football Giving Day aracılığıyla başkalarını da kendisine katılmaya teşvik ediyor.

Girma ayrıca Alex Morgan'ın liderliğinden ve Emma Hayes'in takım kültürü için net beklentiler belirleyerek ve "kadın bakış açısı"yla oyuncuların sağlığı, iyileşmesi ve antrenman yüküne odaklanarak takımın ruh sağlığına nasıl olumlu etki ettiğinden bahsetti.

World Football Giving Day hakkında daha fazla bilgi edinin: www.worldfootballgivingday.org

Takımların ve kuruluşların bakım toplulukları haline gelmelerini desteklemek için tasarlanan Create the Space girişimi hakkında daha fazla bilgi için Common Goal'u ziyaret edin.

Reklam