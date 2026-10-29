Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustafa Haci, Atlas Aslanları'nın yıldızı İbrahim Diaz'a milli takımdaki yerini koruyabilmesi için Real Madrid'den Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'ne transfer olmasını tavsiye etti.

İbrahim Diaz, Portekizli José Mourinho'nun bu sezon başında dönmesinden bu yana Real Madrid'de az forma şansı bulmanın sıkıntısını yaşıyor.

Diaz, sezon başından bu yana tüm kulvarlardaki 6 maça dağılmış şekilde yalnızca 210 dakika sahada kaldı ve forma süresi bakımından Real Madrid'in en az oynayan oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon sahada kaldığı dakikalarda parladığına ve Şampiyonlar Ligi'nde iki gol pası yaptığına rağmen, hücum mevkilerindeki şiddetli rekabet, Faslı milli oyuncunun kraliyet ekibinin ilk on birinde yer kapma görevini zorlaştırıyor.

Basında çıkan haberler, Suudi Federasyonu'nun önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde Diaz'ı kadrosuna katmayı ciddi şekilde düşündüğünü ve dev bir teklif hazırladığını belirtti.

Haci, Diaz'ın Real Madrid'deki durumu hakkında Kooora'ya verdiği röportajda şöyle konuştu: "Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor, ama açıkçası eğer bir teklif varsa Suudi Arabistan Ligi'ne gitmesini tavsiye ediyorum."

Daha önce İngiltere Ligi'nde profesyonellik yapan Faslı yıldız sözlerine şunları ekledi: "Roshn Ligi'ni yakından takip ediyorum, oradaki müsabakada en üst düzeyde profesyonellerin mücadelesi var ve rekabet zorlu."

Haci, Diaz'ın Real Madrid kadrosundan dışlanmaya devam etmesinin, Fas Milli Takımı teknik direktörü Muhammed Vehbi'nin planlarından çıkması anlamına geldiğinin altını çizdi.

"Diaz, Real Madrid'de sadece sayılı dakikalarda forma giyiyor, dolayısıyla Fas Milli Takımı'na çağrılması zor olacak, çünkü bu durumda milli takımda oynamayı hak etmiyor." dedi.

Fas efsanesi bu konudaki açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Suudi Arabistan'daki büyük bir kulübe ya da herhangi bir başka lige gitmesini ve böylece her maçta bir saatten fazla oynama fırsatı bulmasını diliyorum."

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