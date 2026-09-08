Hansi Flick yönetimindeki Barcelona şu sıralar İspanya LaLiga'yı adeta silip süpürüyor, hafta sonunda Valencia'yı da kendi sahasında 5-0 mağlup etti. Sezon öncesinde Manchester City'den gelen yeni transfer Rodri de bu yüzden maç sırasında biraz alay etmekten kendini alamadı.

İspanya milli takım oyuncusu, takım arkadaşı Pau Cubarsi ile birlikte Katalanlar 3-0 öndeyken 62. dakikada oyundan alındı ve yedek kulübesinde doğrudan savunmacıyla konuştu. Bu özel konuşma kameralar tarafından kaydedildi ve 'El Dia Despues' programında ortaya çıktı.

"Bu tipler gerçekten tembel, bayağı tembel. Gerçekten çok kötüler" diyerek Flick'in ekibinin rakibiyle alay eden Rodri, aynı zamanda takımının Mestalla'da işinin bu kadar kolay olmasına da belli ki biraz şaşırdı.

Barçalı iki yıldız arasındaki konuşma devam ederken Rodri, Valencia şu anda üç maç sonunda puan tablosunun son sırasında yer aldığı için, takım arkadaşlarından kulübün geçen sezonu nasıl geçirdiğine dair açıklama istedi.

Rodri'den Valencia için: "Berbatlar!"

Görünüşe göre kulübün mevcut seviyesini, onun İspanya'nın üst düzey kulüplerinden biri olarak bilinen itibarıyla bağdaştıramadı. "Berbatlar, berbatlar. Valencia geçen yıl ligi kaçıncı sırada bitirdi?" diye sordu.

Rodri'nin eleştirisi sadece takımın genel performansıyla sınırlı kalmadı, ikinci yarıdaki taktik hatalarına ve hırs eksikliğine de açıkça işaret etti. "İkinci yarıda orta çizgiyi bir kez bile geçemediler" dedi.