ÖZEL | Julian Nagelsmann, Bayern Münih'i kabul etti, gözler kulüplere çevrildi

Leipzig'in genç teknik direktörü Bayern Münih'e 'evet' dedi, ancak kulüpler arasındaki anlaşma henüz tamamlanmış değil.

Bayern Münih'in Julian Nagelsmann hayâli gerçekleşmek üzere. Şimdi RB Leipzig'in vereceği karar bekleniyor.

Hansi Flick'in görevi bırakacağını açıklamasının ardından Bayern'in Nagelsmann ile ilgilendiği biliniyordu. 33 yaşındaki genç teknik direktör de Alman devine işaret fişeği yolladı.

Kicker' ın haberine göre Nagelsmann, Bayern'in teklifini kabul etti. Bu haberin ardından gözler iki kulübe çevrildi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre de taraflar Nagelsmann konusunda bu hafta anlaşmaya varmak için bastırıyor.

Leipzig, Nagelsmann için 30 milyon euro istiyor

Goal ve SPOX'un kaynaklarına göre Leipzig olası bir Nagelsmann hamlesine karşılık, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan teknik direktörünü serbest bırakmak için 25-30 milyon euro aralığında bir transfer bedeli istedi.

Bu talebin Bayern tarafından karşılık bulması durumunda bir rekor kırılacak. Şu ana kadar dünya futbolunda hiçbir teknik direktör için bu denli yüksek bir bonservis ücreti ödenmedi.

Nagelsmann'ın ücretinin bir kısmını DFB mi ödeyecek?

Flick, Bayern'den sezon sonunda ayrılacak ve EURO 2020'nin ardından Joachim Löw'ün yerine Almanya Millî Takımı'nın başına geçecek.

Goal ve SPOX'un edindiği bilgilere göre Bayern başarılı teknik direktörün bedelsiz ayrılmasına sıcak bakmıyor. En azından Nagelsmann için talep edilen ücretin bir kısmını bu şekilde finanse etmek istiyor.

Ancak DFB (Almanya Futbol Birliği) Başkan Yardımcısı Rainer Koch, Blickpunkt Sport adlı programda herhangi bir transfer ücreti ödenmesinin reddedildiğini açıkladı:

'"DFB hiçbir zaman transfer ücreti ödemedi. Kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak bunu yapmak zor ve herhangi bir transfer ücreti ödenmeyecek."

Julian Nagelsmann'ın kariyeri

1987 doğumlu Nagelsmann henüz 29 yaşında Hoffenheim'in başına geçerek Bundesliga kariyerine başladı.

Mavi-beyazlı takımda 136 maça çıktı ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Genç teknik direktör, geçen sezonun başında ise Leipzig'in başına geçti ve ilk sezonunda takımını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar götürdü.

Leipzig ile 90 maça çıkan Nagelsmann, bu sezon takımını şampiyonluk potasında tutmaya devam ediyor. Nagelsmann'ın takımı ligin bitmesine üç hafta kala Bayern'in yedi puan grisinde ikinci sırada yer alıyor.