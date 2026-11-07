"Kooora"nın Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr kulübünden edindiği özel kaynaklara göre, Portekizli yıldız Joao Felix'in geleceğini ilgilendiren ve önümüzdeki dönemde oyuncunun yol haritasını tamamen değiştirebilecek heyecan verici ve sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Kaynaklar, Ahmed El-Sultan başkanlığındaki Al-Nassr yönetiminin, Portekizli yıldızın sözleşmesindeki tek taraflı uzatma maddesini 2029 yazına kadar devreye sokmak ve menajeri Jorge Mendes'in oyuncuyu Barcelona'ya transfer etme girişimlerinin önünü tamamen kesmek amacıyla hukuki süreçleri başlatmak için zamana karşı yarıştığını bildirdi.

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Al-Nassr'ın idari ekibinden gelen bu sert hamle, Barcelona kulübünün oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisinin yeniden canlandığına dair kesin haberlerin gelmesinin ardından geldi. Mendes, Felix'in sözleşmesindeki zorunlu sürenin bu sezon sonunda (2027 yazı) dolmasını fırsat bilerek oyuncuyu Katalan ekibine bedelsiz ya da sembolik bir bedelle transfer etmeyi planlıyordu.

"Kooora"nın 2025 yazında imzalanan sözleşmenin ayrıntılarından edindiği bilgilere göre, bu maddenin devreye sokulması Al-Nassr yönetimini İngiltere ekibi Chelsea'ye 20 milyon euroluk ertelenmiş bir bedel ödemeye zorlayacak (böylece transferin toplam tutarı 50 milyon euroya ulaşacak), ayrıca Felix'in yıllık maaşını otomatik olarak 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya yükseltecek.

Kaynaklar, Al-Nassr yönetiminin şu anda bazı mali krizleri aşmaya çalıştığını ve ardından önümüzdeki mayıs ayındaki son tarih gelmeden önce Felix transferi için gerekli mali garantileri sunmaya hazır olduğunu Suudi Profesyonel Lig Birliği'ne bildireceğini belirtiyor.

Al-Nassr, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun küresel fonlarla yürüttüğü dev yatırım ortaklığından beklenen nakit akışına dayanacak. Bu durum, Barcelona'nın umutlarına güçlü bir darbe anlamına geliyor; zira İspanyol kulübü bu rakamları asla karşılayamayacak veya oyuncunun sözleşmesi hukuki olarak uzatıldıktan sonra onu satın alamayacak.