Özel haber: Henüz ilk maçına çıkmamış olan Ajax oyuncusu, Dünya Kupası'nı ciddi ciddi hayal edebilir

Amsterdamlı Paul Reverson (20), Gana ile Dünya Kupası'na katılma hayalini sürdürebilir. Ajax'ın yetenekli kalecisi, önümüzdeki hafta Black Stars'ın aceleyle düzenlenen kampına katılacak.

Yirmi yaşındaki Reverson, Ajax'ın A takımında henüz ilk maçına çıkmayı bekliyor, ancak yine de futbolun en büyük sahnesinde yer almayı umuyor.

Jong Ajax'ın kalecisi, Gana'nın 28 kişilik seçkin kadrosunda yer alıyor. Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, Dünya Kupası öncesinde son birkaç kararı verecek.

Eski Ajax oyuncusu ve yıldız futbolcu Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur), sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak. Gana, Dünya Kupası öncesinde iki oyuncuyu daha kadrodan çıkaracak.

Reverson'un da bu isimler arasında olma ihtimali oldukça yüksek. Queiroz, antrenman kampı için beş kaleciyi kadroya çağırdı: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang ve Solomon Agbasi, kaleyi savunacak diğer adaylar.

Kudus'un yokluğunda Thomas Partey (Villarreal), Antoine Semenyo (Manchester City) ve Iñaki Williams (Athletic Club) Gana'nın en önemli yıldızları olacak.

Gana, 2 Haziran'da Galler ile Dünya Kupası hazırlık maçı oynayacak. Afrika ülkesi, önümüzdeki yaz İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile aynı grupta yer alacak.