ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan forvet harekatı
Sezonun ilk maçında Sivasspor’a 3-0 mağlup olan Abdullah Avcı’nın öğrencileri gol yollarında etkisiz bir görüntü çizmişti. Transferde son haftalara girilirken gaza basan Beşiktaş yönetimi, Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre golcü transferi için İngiltere’ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
İlk hedef Ada’dan
Siyah beyazlıların hedefinde ise geçen sezonu Udinese’de kiralık geçiren Watford’da forma giyen Stefano Okaka yer alıyor. 2016’da Anderlecht’ten Watford’da 6 milyon euro bedelle transfer olan Nijerja asıllı İtalyan oyuncu, geçen sezon Serie A’da 16 maça çıkıp takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Eski golcünün peşinde
Okaka transferinde yaşanabilecek sorunları da düşünen siyah-beyazlı yönetim, bir taraftan eski golcüsü Vincent Aboubakar ile de temasını sürdürüyor. Sakatlık problemleri yüzünden ilk tercih olamayan Aboubakar için detaylı bir sağlık raporu isteyen Beşiktaş, Okaka’dan olumsuz yanıt alması halinde işlemleri hızlandıracak.
Kiralık formülü ile Mounie
Beşiktaş’ta son tercih ise Huddersfield forması giyen Steve Mounie... 24 yaşındaki golcünün yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama formülü üzerinde yoğunlaşan siyah beyazlılar, bu transferde de oldukça yol kat etti. Kariyerine Fransa’da başlayan Beninli oyuncu 2017 yazında Huddersfield’a 13 milyon euro bedelle transfer olmuştu.