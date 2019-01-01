ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan forvet harekatı

Burak Yılmaz’ın sakatlığı sonrası golcü arayışına başlayan Beşiktaş’ta, gündemde üç isim var. Siyah beyazlıların birinci tercihi ise Premier Lig...

Sezonun ilk maçında ’a 3-0 mağlup olan Abdullah Avcı’nın öğrencileri gol yollarında etkisiz bir görüntü çizmişti. Transferde son haftalara girilirken gaza basan Beşiktaş yönetimi, Goal 'nin edindiği bilgilere göre golcü transferi için İngiltere’ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

İlk hedef Ada’dan

Siyah beyazlıların hedefinde ise geçen sezonu ’de kiralık geçiren ’da forma giyen Stefano Okaka yer alıyor. 2016’da Anderlecht’ten Watford’da 6 milyon euro bedelle transfer olan Nijerja asıllı İtalyan oyuncu, geçen sezon ’da 16 maça çıkıp takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Eski golcünün peşinde

Okaka transferinde yaşanabilecek sorunları da düşünen siyah-beyazlı yönetim, bir taraftan eski golcüsü Vincent Aboubakar ile de temasını sürdürüyor. Sakatlık problemleri yüzünden ilk tercih olamayan Aboubakar için detaylı bir sağlık raporu isteyen Beşiktaş, Okaka’dan olumsuz yanıt alması halinde işlemleri hızlandıracak.

Kiralık formülü ile Mounie

Beşiktaş’ta son tercih ise forması giyen Steve Mounie... 24 yaşındaki golcünün yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama formülü üzerinde yoğunlaşan siyah beyazlılar, bu transferde de oldukça yol kat etti. Kariyerine ’da başlayan Beninli oyuncu 2017 yazında Huddersfield’a 13 milyon euro bedelle transfer olmuştu.