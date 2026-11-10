David Raya, GOAL’a verdiği özel röportajda Arsenal’deki takım arkadaşlarının soyunma odasındaki eğlenceli davranışlarını anlattı. İspanyol kaleci sözünü sakınmadı; en kötü müzik zevkine sahip isimlerden antrenmanlarda en rekabetçi oyunculara kadar her konuda konuştu.

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Soyunma odasının perde arkası

Raya, Arsenal soyunma odasındaki ilişkilere dair farklı bir bakış sundu. İspanyol kaleci, takım arkadaşları hakkında eğlenceli bir soru-cevap etkinliğine katıldı.

Raya, övgülerinin yanında takım arkadaşlarına şakayla karışık eleştiriler yöneltmekten de çekinmedi. Sosyal medya alışkanlıklarından hayatta kalma becerilerine kadar çeşitli konularda isim vermesi istendi.

En gürültücü oyuncular ve en kötü müzik zevki

Raya'ya göre deplasman yolculuklarında takım otobüsü pek sessiz olmuyor. İspanyol kaleci, yolculuklar sırasında en çok gürültü yapan birkaç ismi saydı.

Raya, “Birkaç kişi var,” dedi. “Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke] ve Bukayo [Saka] derim. Uno oynuyorlar ve sürekli bağırıyorlar.”

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Kaleci, takımın müzik zevki en kötü olan oyuncusunu da söylemekte gecikmedi. Soyunma odasının en kötü DJ'i olarak Madueke'yi gösteren Raya, takım arkadaşının “bundan hoşlanmayacağını” ekledi.

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Antrenmandaki rekabet ve yemek yapma becerileri

Raya, antrenman sahasındaki yüksek standartlara da değindi. Kaybetmekten en çok nefret eden oyuncu olarak vatandaşı Mikel Merino'yu gösterdi ve “İçinde o rekabetçi ruh var,” dedi.

Raya, kendisine akşam yemeği hazırlamasını isteyeceği ilk isim olarak da Merino'yu seçti. Genç Max Dowman'ın hazırladığı yemeği yememek gerektiğini ise şakayla karışık söyledi. Raya, “Max Dowman diyeceğim çünkü sonuçta genç ve henüz yemek yapma becerisine sahip değil,” diye açıkladı.

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Diğer eğlenceli seçimlerde aynanın karşısında en uzun süreyi geçiren isim Tommy Setford oldu. TikTok'ta en çok vakit geçiren oyuncu olarak ise Piero Hincapie gösterildi.

Timber için farklı bir tanım

Son olarak Raya'ya, çölde mahsur kalsa hayatta kalmak için hangi takım arkadaşını yanına alacağı soruldu. Raya, zekâsı nedeniyle Jurrien Timber'ı seçti.

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Raya, “Jurrien Timber derim,” dedi. “Zeki biri ve hayatta kalmayı iyi becereceğini düşünüyorum.”