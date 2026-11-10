David Raya, GOAL’a verdiği özel röportajda Arsenal’deki takım arkadaşlarının soyunma odasındaki eğlenceli hallerini anlattı. İspanyol kaleci, müzik zevki en kötü olanlardan antrenmanlarda en rekabetçi oyunculara kadar her konuda açık konuştu.

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Arsenal soyunma odasından iç yüzü

Raya, Arsenal soyunma odasının dinamiklerine dair farklı bir bakış sundu. İspanyol kaleci, takım arkadaşları hakkında eğlenceli bir soru-cevap etkinliğine katıldı.

Övgülerinin yanında şakayla karışık eleştirilerde bulunmaktan da çekinmedi. Raya'dan sosyal medya alışkanlıklarından hayatta kalma becerilerine kadar çeşitli konularda isim vermesi istendi.

En gürültücü oyuncular ve en kötü müzik zevki

Raya'ya göre deplasman yolculuklarında takım otobüsü pek sessiz olmuyor. İspanyol kaleci, yolculuklar sırasında en çok gürültü çıkaran birkaç oyuncuyu seçti.

Raya, “Birkaç kişi var. Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke] ve Bukayo [Saka] derim. Uno oynuyorlar ve sürekli bağırıyorlar,” dedi.

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Kaleci, takımda müzik zevki en kötü olan kişiyi de söylemekte gecikmedi. Soyunma odasının en kötü DJ'i olarak tereddüt etmeden Madueke'nin adını veren Raya, takım arkadaşının “bundan hoşlanmayacağını” da ekledi.

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Antrenman sahasındaki rekabet ve yemek yapma becerileri

Raya, antrenman sahasındaki yüksek rekabet düzeyine de değindi. Kaybetmekten en çok nefret eden oyuncu olarak vatandaşı Mikel Merino'yu gösterdi ve “İçinde o rekabetçi ruh var,” dedi.

Raya, kendisine akşam yemeği hazırlamasını isteyeceği ilk isim olarak da Merino'yu seçti. Genç Max Dowman'ın hazırladığı yemeği yememek konusunda ise şakayla karışık uyardı: “Max Dowman diyeceğim çünkü henüz genç ve yemek yapma becerilerini daha kazanmadı.”

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Diğer eğlenceli seçimlerde aynanın karşısında en uzun süreyi geçiren isim Tommy Setford oldu. TikTok'ta en çok vakit geçiren oyuncu olarak ise Piero Hincapie gösterildi.

Timber'a özel bir tanım

Son olarak Raya'ya, çölde mahsur kalsa hayatta kalmak için hangi takım arkadaşını yanına alacağı soruldu. O da zekâsı nedeniyle Jurrien Timber'ı seçti.

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Raya, “Jurrien Timber derim. Zeki biri ve bence hayatta kalmayı iyi becerir,” dedi.