Tam da Carlos Tevez bu özel buluşmayı mümkün kılabilir. Arjantinli isim, iki süperstarı da çok iyi tanıyor. Tevez, Manchester United'da Ronaldo'yla üç sezon yan yana oynadı, Arjantin Milli Takımı'nda ise aynı formayı Messi'yle paylaştı. Şimdi 42 yaşındaki eski futbolcu, kendi jübile maçı için eski yol arkadaşlarını bir araya getirmek istiyor.

Tevez, kariyerini beş yıl önce Boca Juniors'ta noktaladı ancak kendisine yakışır bir jübile maçı bugüne kadar düzenlenmedi. Bunun aralık ayında telafi edilmesi planlanıyor. Efsanevi La Bombonera Stadı'nda büyük bir yıldızlar gecesi hazırlanıyor. Yaklaşık 60 ünlü futbolcunun katılması bekleniyor; mümkün olursa Messi ve Ronaldo da bunların arasında yer alacak. "Onları bir araya getireceğiz" diyen Tevez, bu açıklamayı Olga adlı yayın platformunda yaptı.

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Tevez, Messi ve Ronaldo'yu jübile maçına çekmek istiyor

İki sıra dışı yıldızın gerçekten organizasyonda yer alabilmesi için Tevez bizzat devreye girmek istiyor. Arjantinli eski futbolcu, kendi ifadelerine göre ikisiyle de hâlâ WhatsApp üzerinden iletişim halinde. Ronaldo'yu katılım konusunda ikna edip etmeyeceği sorulduğunda ise kendinden emin bir yanıt verdi: "Onu bizzat ben getireceğim."

Messi ile Ronaldo'nun birlikte sahne alması, onlarca yıla yayılan rekabetleri düşünüldüğünde kuşkusuz çok özel bir an olur. İkili toplamda 13 Ballon d'Or ödülü kazandı; bunların sekizi Messi'ye, beşi ise Ronaldo'ya gitti.

İleri futbolcu yaşlarına rağmen ikisi de hâlâ aktif. Artık 39 yaşında olan Messi, MLS'te Inter Miami forması giymeyi sürdürüyor ve 2022'de Arjantin'le dünya şampiyonu oldu. Kısa süre önce de milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Ronaldo ise bu sırada Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyiyor ve orada tarihi bir eşiğin peşinden koşuyor: Portekizli yıldız, kariyerinde 1.000 gole ulaşan ilk oyuncu olmak istiyor. Aynı zamanda devam eden sezonun muhtemelen son sezonu olabileceğini de ima etti.