Nani, Portekizli arkadaşını ilk kez Sporting CP'de gördüğü zamanı ve Manchester United'daki dönemlerini Goal'e anlattı.

Luis Nani, Cristiano Ronaldo'nun ve onun inanılmaz kazanma arzusunun farkına vardığında 12 yaşındaydı.

Ronaldo bir genç olarak Sporting CP'de isim yapmışken Luis Nani de deneme görüşmeleri için Lizbon'a gelmişti.

Nani, Ronaldo'nun farkına hızlıca vardı. Sporting'in antrenman komplekslerinde yapılan bir genç takım maçı sırasında, hakemin serbest vuruş kararını vermemesi ve rakibin pozisyonun ardından golü bulmasıyla Ronaldo, kenarda gözyaşlarına boğuldu.

Ronaldo'nun antrenörü yanına gitti ve ona şöyle dedi: "Hadi ama, bunu yapamazsın! Zorlamaya devam etmelisin. Bazen böyle şeyler olur."

Ronaldo tekrar oyun sahasına girdi, hemen bir orta nokta buldu ve topu filelere gönderdi.

Nani şaşırmıştı.

Goal'e verdiği özel röportajda Nani, "O gün Cristiano'yu ve nasıl davrandığını görmek onun neden bu kadar iyi olduğunu anlamamı sağladı" dedi. "O zaman bile, diğer oyunculara kıyasla onun başka bir şey olduğunu görebiliyordunuz."

"Herkes onun en iyisi olacağını söylüyordu, ben de ona bakmaya başladım ve kendi kendime 'Kendimi geliştirmem gerekiyor' diye düşündüm."

"O yaşta iyi olduğumu biliyordum ama o seviyede değildim, bu yüzden onun gibi en iyi oyunculara odaklanmaya başladım. Kendimi daha fazla zorlamaya başladım ve bir ay içinde çok hızlı geliştiğimi gördüm."

Nani, Sporting CP'de oynama hayalini 2005'te gerçekleştirdi, ancak Manchester United'a 25.5 milyon euro transfer olmadan önce Portekiz'de sadece iki sezon geçirdi.

Ronaldo'nun kazanma anlayışını taklit etmedeki kararlılığı, ona Old Trafford'daki vatandaşına katılma şansını kazandırmıştı. "Çok güzeldi," diye heyecanlanıyor Nani.

Ve birlikte sadece bir soyunma odasını paylaşmadılar. Nani, Ronaldo ve başka bir Portekizce konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson ile birlikte transfer oldular.

"Bizim için harikaydı" diyor ve ekliyor: "Her gün rekabet etmeyi seven üç genç oyuncuyduk ve evde eğlenmek için her şeye sahiptik: yüzme, masa tenisi, tenis ve bu bizi her gün daha iyi hale getiriyordu. Tek gün. O mükemmeldi!

Saha dışında harika bir ilişkileri olsa da, Ronaldo'nun zorlu formu Nani'yi birkaç sezon boyunca periferde tuttu. İlk sezonunda 16 lig maçında ilk 11'de başladı ancak ikinci sezonunda bu rakam sadece yediydi.

Yine de Nani, iyi arkadaşına karşı hiçbir zaman sert duygular beslemedi. Hatta tam tersini hissetti.

"Harikaydı" diye açıklıyor Nani, "Takımınızda onun gibi bir oyuncu olduğunda hiçbir şeyden veya hiçbir takımdan korkmuyorsunuz. Bence onunla oynadığın zaman yaşayabileceğin en güzel şey bu."

"Her zaman hazırsın, kazanabileceğinden her zaman eminsin ve o bunu bize her sezon hissettirdi."

Nani'nin Manchester'daki ilk yılının sonunda, United çifte kupayı kazandı, bu onun asla unutamayacağı bir başarı - özellikle sezonun son gününde United, Premier Lig şampiyonluk kutlamalarına tam olarak hazır olmadığı için.

34 yaşındaki oyuncu, "Wigan'a karşı takımda değildim, bu yüzden tribünlerde oturuyordum. Ryan Giggs'in golü olduğunda kutlamalar sebebiyle üstümü değiştirmem için beni soyunma odasına gönderdiler.

"Ama hiç ayakkabım yoktu. Bu yüzden, etrafta ayakkabı arıyordum ve Owen Hargreaves'inkileri giymek zorunda kaldım! Bana biraz büyük geldiler ama rahatsız olmadım. Sadece takımla kutlama yapmak istedim.”

Ancak bu kutlama Nani için sadece bir başlangıçtı – Sir Alex Ferguson yönetiminde kazanacağı dört lig şampiyonluğundan ilki.

Ronaldo 2009'da Real Madrid'e gittiğinde onun gölgesinden çıktı ve takımın sağ kanatta düzenli oyuncusu olarak bu süreçte bazı muhteşem goller attı. Ama onun favorisi hangisi?

"Bence evimizde Chelsea'ye karşı olan (2011'de),"

"Taraftarlarımızın önünde güçlü bir takıma karşı zor bir maçtı. İyi bir kaleciye (Petr Çek) karşı harika bir vuruştu ve ona karşı böyle bir gol atmak kolay değildir."

Ama ikisi de futbola daha ne kadar devam edebilir? Nani birkaç ay içinde 35, Ronaldo ise Şubat ayında 37 yaşına girecek.

"Yalnızca çalışmaya devam ediyorum ve sağlığımı korumaya çalışıyorum, her sezon elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

"Odaklanmak beni devam ettiriyor ve her gün çalışmak ve sağlığı korumak için motive olmanız gerekiyor."

"Sır bu: Sağlıklıysanız çalışmaya devam edebilirsiniz."

