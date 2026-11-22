Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis efsanesi Rafael Nadal'ın oyların yüzde 99,5'ini alarak kulübün yönetim kuruluna resmen seçilmesinden duyduğu "muazzam gururu" dile getirdi. 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal'ı sportif başarılarının ötesinde kişiliğiyle de öven Mourinho, Madrid'in en ünlü taraftarlarından birini kulüp yönetiminde karşıladı.

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Mourinho, Nadal'ı Real Madrid yönetiminde karşıladı

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis efsanesi Rafael Nadal'ın kulübün yönetim kurulunun yeni üyesi olarak resmen onaylanmasının ardından kendisinden övgüyle söz etti. Real Madrid'in son La Liga maçından sonra konuşan Portekizli teknik adam, 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal'ın kulüp yönetiminde yer almasının kendisi için derin bir kişisel anlam taşıdığını vurguladı.

Mourinho, "Şunu da söylemek istedim: Real Madrid teknik direktörü olarak yönetim kurulu üyelerimden birinin yalnızca sporcu Rafa Nadal değil, insan olarak Rafael Nadal olması benim için büyük bir onur. Bu benim için muazzam bir gurur kaynağı" dedi.

Ezici çoğunlukla alınan genel kurul kararı, atamayı onayladı

Nadal'ın ataması, Ciudad Real Madrid'in basketbol salonunda hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak düzenlenen Real Madrid Olağanüstü Genel Kurulu'nda onaylandı. Kulüp tüzüğünün 46. maddesi uyarınca temsilci üyelerin kullandığı 1.713 oyun 1.704'ü kabul, yalnızca dördü ret yönünde oldu; beş üye ise çekimser kaldı. Böylece atama yüzde 99,5 oy oranıyla kabul edildi.

Ayakta alkışlanan eski dünya bir numarası, yeni görevine alçakgönüllülükle yaklaşacağının sözünü verdi. Nadal, "Real Madrid yönetim kurulunun bir parçası olmak büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun çok farkındayım çünkü Real Madrid küresel bir marka. Bu sonsuz bir sorumluluk ve bu kulübün dünyanın en iyisi olmaya devam etmesi için öğrenme ve katkıda bulunma umuduyla bu görevi üstleniyorum" dedi.

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Perez de Nadal'ın kişiliğine yönelik övgülerinde Mourinho'ya katıldı

Mourinho'nun Nadal'ın kort dışındaki değerlerine duyduğu hayranlık, tek gündem maddeli genel kurula başkanlık eden kulüp başkanı Florentino Perez'in görüşleriyle örtüştü. 2011'den bu yana Real Madrid'in onursal üyesi olan Nadal, 22 Grand Slam şampiyonluğunun yanı sıra 92 bireysel şampiyonluk, iki Olimpiyat altın madalyası ve beş Davis Kupası kazanarak emekli oldu.

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Perez, "Onu tanıma fırsatı bulmuş olanlarımız, büyüklüğünün başarılarının ve sayısız şampiyonluğunun çok ötesine geçtiğini biliyor. Rafa, kişiliği, kort içindeki ve dışındaki davranışları ve sporu yücelten değerlere sarsılmaz bağlılığı sayesinde milyonlarca insanın saygısını ve sevgisini kazanmış biri" dedi.

Real Madrid'in geleceğine dair ortak sorumluluk

Nadal'ın artık Perez ile birlikte resmen yönetim kurulunda yer alması ve Mourinho ile aynı kurumda çalışacak olmasıyla birlikte hem başkan hem de tenis efsanesi, Real Madrid'i dünya sporunun zirvesinde tutma yönündeki ortak hedeflerini vurguladı.

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Nadal, "İşlerin olduğu gibi devam etmesi için çalışacağım: Kulüp başarılı ve gelecek yıllarda da öyle kalacak" sözleriyle açıklamasını tamamladı ve "Hala Madrid!" diyerek konuşmasını bitirdi.