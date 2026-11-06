Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo hakkında son dönemde çıkan haberlerin ardından onunla ilgili düşüncelerini paylaştı. 2010 ile 2013 yılları arasında Bernabeu'da birlikte çalışan Mourinho, Ronaldo'nun ileride futbolu bıraktığında kendisine yaraşır bir şekilde onurlandırılması gerektiğini vurguladı.

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Mourinho, eski yıldızı Ronaldo hakkında konuştu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Valencia deplasmanındaki La Liga maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Mourinho, eski Bernabeu yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz millî takımını bırakma kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin soruları da yanıtladı. İkili, 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya'nın başkentinde oldukça başarılı bir üç yıl geçirdi. Tüm kulvarlarda 164 maçta birlikte görev yaptılar ve 2011–12 La Liga şampiyonluğunu kazandılar.

Mourinho, futbolcunun kariyerine ilişkin aldığı her karara futbol camiasının bütünüyle saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Portekizli teknik direktör, son açıklamanın Ronaldo'nun futbolculuk kariyerinin sona erdiği anlamına gelmediğini de belirtti.

Ronaldo'nun devam eden kariyer hedeflerine saygı

Portekizli teknik adam, ünlü vatandaşı hakkında sorulan bir soruya, “Yorum yapmanın ötesinde spekülasyona girmek istemiyorum. Bu karara saygı duyulmalı ve elbette ben de saygı duyuyorum” yanıtını verdi.

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“Bu, futbolu bırakması anlamına gelmiyor. Onu tanıyan herkes, kariyerinde hâlâ hedefleri olduğunu bilir.”

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Real Madrid'in teknik direktörü, “Söylemek istediğim tek şey şu: Futbolu bıraktığı gün geldiğinde, o gün dünden farklı bir gün olmalı” diye konuştu.

Mourinho, teknik direktörlüğe geçiş konusunda temkinli

Efsanevi futbolcunun kramponlarını astıktan sonra teknik direktörlüğe geçip geçemeyeceği sorulduğunda Mourinho temkinli bir yanıt verdi.

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Mourinho, “Onu teknik direktör olarak görebiliyor muyum? Aklından neler geçtiğini bilmiyorum ama bunun için çok erken” dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü daha sonra yeniden kadroyla ilgili konulara odaklanırken Ronaldo'nun kulübün yakın geçmişinde bıraktığı derin etkiyi de kabul etti.

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Mourinho yönetimindeki Real Madrid yoluna devam ediyor

Mourinho'nun takımı, La Liga'da 12. haftaya 27 puanla üçüncü sırada, lider Barcelona'nın gerisinde giriyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından tüm kulvarlardaki yedi maçlık galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor.

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Başkent ekibi, Mestalla'da Valencia ile oynayacağı maça hazırlanırken yeniden lige odaklanıyor.