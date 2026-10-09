İspanyol As'ın haberine göre, 36 yaşındaki eski milli oyuncu, İspanya Futbol Federasyonu RFEF tarafından mevcut ve eski profesyoneller için düzenlenen özel bir antrenörlük kursuna kaydolmak istiyor. Bu eğitimi tamamlaması halinde, profesyonel takımları tüm seviyelerde çalıştırmasına imkan tanıyacak bir lisansa sahip olacak. İddiaya göre Kroos'un, halihazırda takımları en fazla üçüncü lige kadar çalıştırmasına izin veren, ancak profesyonel seviyede yalnızca yardımcı antrenör olarak görev yapabilmesini sağlayan bir lisansı zaten bulunuyor.

Kroos, futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Bayern Münih ve Real Madrid ile toplam altı kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, ayrıca Almanya Milli Takımı ile 2014'te Brezilya'da dünya şampiyonu oldu. Real ile 2024'te gelen son Şampiyonlar Ligi zaferi ve aynı yıl düzenlenen ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nın ardından aktif kariyerini noktaladı.

O zamandan bu yana Madrid'de "Toni Kroos Academy" adlı futbol okulunu işletiyor, ayrıca kardeşi Felix ile birlikte "Einfach mal Luppen" adlı podcast'inde futbol gündemini yorumluyor. İddiaya göre eski kulübü Real, onu yeni bir rolde görev almaya ikna etmeye daha önce de çalıştı. Başkan Florentino Perez'in bu konuda Kroos ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor, ancak şu ana kadar görünüşe göre sonuç alınamadı.

Real Madrid, Kroos'un ayrılığından bu yana büyük bir kupa kazanamadı

Başarıyla tamamlanan eğitimin ardından teknik direktör olarak geri dönüş olur mu? Geçmişte bazı eski oyuncular da daha sonra profesyonel takımı çalıştırmadan önce Real'in kendi altyapısında ilk antrenörlük deneyimlerini yaşamıştı; bunlar arasında Zinedine Zidane, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa da bulunuyor.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Kroos'un 2024'teki ayrılığından bu yana Real kurak bir dönem yaşıyor ve bir daha büyük bir kupa kazanamadı. Bu sezon Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Los Blancos, Primera Division'da ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinden geliyor. Takım şu anda puan durumunda dördüncü sırada, Barça'nın altı puan gerisinde.